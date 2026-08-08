Horarios y canales para ver EN VIVO la transmisión de Miss Universo Guatemala 2026, que se realizará hoy sábado 8 de agosto en el Parque de la Industria, que está ubicado en la Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen IA de Gemini.
Horarios y canales para ver EN VIVO la transmisión de Miss Universo Guatemala 2026, que se realizará hoy sábado 8 de agosto en el Parque de la Industria, que está ubicado en la Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen IA de Gemini.

La expectativa crece por la Gran Final del Miss Universo Guatemala 2026, que se celebrará hoy sábado 8 de agosto en el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. Un total de 27 candidatas, representantes de distintos departamentos del país, competirán por la corona que dejará Raschel Alexandra Paz. La gala también contará con la presencia de Fátima Bosch, actual Miss Universe, quien será una de las grandes invitadas de la noche.

El certamen reunirá a participantes con perfiles diversos y una sólida preparación, en una competencia donde no solo se evaluará la belleza, sino también el liderazgo, el compromiso social y la capacidad de representar a Guatemala en el escenario internacional.

¿A qué hora inicia Miss Universo Guatemala 2026? Horarios en diferentes países del mundo

En Ciudad de Guatemala, ciudad donde se llevará a cabo el Miss Universo Guatemala 2026, la gala empezará a partir de las 18:00 horas. Mismo horario en países como México, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.

Asimismo, en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, que comparten el mismo huso horario, el Miss Universo Guatemala 2026 iniciará a las 19:00 horas; mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, el certamen será transmitido desde las 20:00 horas.

Horarios y canales para ver EN VIVO el Miss Universo Guatemala 2026 que se realizará HOY sábado 8 de agosto en Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen creada por IA de Gemini.
Horarios y canales para ver EN VIVO el Miss Universo Guatemala 2026 que se realizará HOY sábado 8 de agosto en Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala. FOTO: Imagen creada por IA de Gemini.

Por su parte, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el evento estará disponible a partir de las 21:00 horas.

En Estados Unidos, los residentes latinos de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Michigan, Georgia, Connecticut y Pensilvania podrán ver Miss Universo 2025 desde las 8:00 p.m. (ET).

En Texas, Illinois, Iowa, Misuri y Wisconsin la transmisión será a las 7:00 p.m. (CT), mientras que en California, Nevada, Washington, Oregón e Idaho comenzará a las 5:00 p.m. (PT).

PaísesHorario
Estados Unidos7:00 p.m. CT/ 8:00 p.m. ET/ 6:00 p.m. MT/ 5:00 p.m. PT.
México6:00 p.m.
Costa Rica6:00 p.m.
El Salvador6:00 p.m.
Nicaragua6:00 p.m.
Guatemala6:00 p.m.
Honduras6:00 p.m.
Perú7:00 p.m.
Panamá7:00 p.m.
Ecuador7:00 p.m.
Colombia7:00 p.m.
Canadá8:00 p.m.
Cuba8:00 p.m.
Venezuela8:00 p.m.
Bolivia8:00 p.m.
Puerto Rico8:00 p.m.
Rep. Dominicana8:00 p.m.
Chile8:00 p.m.
Argentina9:00 p.m.
Paraguay9:00 p.m.
Uruguay9:00 p.m.
Brasil9:00 p.m.
Reino Unido1:00 a.m. (09/08)
España2:00 a.m. (09/08)
Italia2:00 a.m. (09/08)
Alemania2:00 a.m. (09/08)
Francia2:00 a.m. (09/08)

¿Cómo ver la transmisión del Miss Universo Guatemala 2026 en vivo?

Canal Antigua ofrecerá la transmisión para el territorio guatemalteco en señal abierta y para el resto del mundo por Internet a través de su sitio oficial.

Asimismo, el canal oficial de YouTube de Canal Antigua emitirá la reacción a la gala en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Lista completa de candidatas al Miss Universo Guatemala 2026

Las 27 candidatas que buscarán la corona del Miss Universo de Guatemala 2026:

  1. Yesenia Estefanía Bol Valdez – Alta Verapaz
  2. Carlota Jenny Vanegas Brenes – Antigua Guatemala
  3. Beyfer Julisa Hernández Alvarado – Baja Verapaz
  4. Thelma Gabriela Girón Recinos – Chimaltenango
  5. Sophia Elaine Osorio Oliveros – Chiquimula
  6. Daniella Paulina Gaulluser Illescas – Ciudad Capital
  7. Geraldine Bliseth Tanche Barrios – Ciudad de Quetzaltenango
  8. Evany Noemi Chun Fajardo – Comunidad de Sordos
  9. Astrid Nicolle Méndez Vielman – Departamento de Guatemala
  10. Yaquelin Sucely España Véliz – El Progreso
  11. Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera – Escuintla
  12. Mónica Alejandra Arévalo Meza – Guatemala Centro
  13. Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz – Guatemala en USA
  14. Odeth Jaqueline Rosario García García – Guatemala Oriente
  15. Ana Cristina de León Peñate – Huehuetenango
  16. Debbie Alejandra Elizabeth Orellana Luna – Izabal
  17. Victoria Ninoshka Villatoro Lima – Jalapa
  18. Stephanie Alexandra Claverie Ruiz – Jutiapa
  19. Estrella Belén Castro Gómez – Petén
  20. Nivia Guadalupe Jiménez – Quetzaltenango
  21. Milagros María Alexandra Martínez Nova – Retalhuleu
  22. María Adelina Castillo Birba – Sacatepéquez
  23. Fátima Monserrat Martínez Escobar – San Marcos
  24. Margarita de Lourdes del Cid Morataya – Santa Rosa
  25. Karime Yaneli Veloso Gramajo – Suchitepéquez
  26. Edna Yaneth Gutierrez Chacón – Totonicapán
  27. María Inés Rossal Castañeda – Zacapa
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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