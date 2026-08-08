La partida de Jorge Messi, a los 68 años, en un hospital de Rosario, Argentina, supone un duro golpe para Lionel Messi. Durante décadas, ambos compartieron una estrecha relación basada en el acompañamiento y el trabajo. Además de ser su padre, Jorge ejerció como su representante y tuvo un papel determinante en los primeros años de su trayectoria, desde su llegada al Barcelona hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

A lo largo de los años, Lionel Messi habló en distintas entrevistas sobre la relación con su padre y reconoció en varias oportunidades la influencia que tuvo en su formación. Más allá de las decisiones profesionales, el vínculo entre ambos estuvo marcado por la exigencia, las conversaciones sobre fútbol y, sobre todo, por la búsqueda de la aprobación de una figura a la que Messi consideró siempre una referencia.

Estas son algunas de las frases que el capitán de la Selección Argentina dedicó a su padre y que hoy adquieren un significado especial.

Lionel Messi encontró en su padre Jorge Messi una figura de apoyo, consejo y exigencia. | Crédito: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Las frases de Lionel Messi sobre su padre Jorge Messi

Sobre la importancia de su opinión:

“Yo siempre fui crítico conmigo, pero siempre necesité la aprobación de mi viejo, desde chiquito”.

Messi contó que, después de los partidos, solía buscar la opinión de Jorge. Su padre fue una de las personas cuya mirada más valoraba, incluso cuando la crítica no era necesariamente positiva.

Sobre cómo lo ayudó a superarse:

“Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo, eso hizo que siempre yo quiera superarme”.

Para Messi, esa exigencia fue una herramienta que contribuyó a mantenerlo enfocado en mejorar. Incluso después de convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol, continuó valorando las opiniones de su padre.

Sobre las conversaciones después de los partidos:

“En lo deportivo hablo mucho con mi papá, en toda la carrera estuvo al lado mío. Terminaba un partido y le escribía o comentamos”.

La frase resume una costumbre que se mantuvo durante años: hablar de fútbol con Jorge después de los encuentros del Barcelona y de la Selección Argentina.

Sobre el sacrificio de su padre:

“Tengo muchas cosas de él, pero laburaba todo el día y no compartía tanto tiempo con nosotros”.

Messi también recordó el esfuerzo de Jorge durante su infancia. Según contó, su padre se levantaba muy temprano y regresaba a casa para cenar, aunque aprovechaba el tiempo disponible para acompañarlo a entrenamientos y partidos.

Sobre el tiempo que compartían pese a sus obligaciones:

“Yo prácticamente no lo veía y cuando llegaba lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido”.

Ese recuerdo muestra el papel que Jorge tuvo desde los primeros años de la carrera de Lionel, cuando todavía era un niño que comenzaba a destacarse por sus condiciones futbolísticas.

Los cuatro hermanos Messi (Lionel, Matías, Sol y Rodrigo) aparecen juntos en esta foto que Jorge Messi compartió en su cuenta de Instagram. | Crédito: jorge.sole / Instagram

Sobre los valores que recibió en su casa:

“Ya desde mi casa aprendí el respeto, el trabajo, la humildad”.

Messi ha atribuido en distintas ocasiones parte de su manera de ser a la educación que recibió de sus padres. En ese aprendizaje, destacó especialmente el ejemplo de Jorge y su dedicación al trabajo.

Sobre la influencia de sus padres en la crianza de sus hijos:

“Intento copiar a mis viejos en la crianza de mis hijos”.

Con el paso de los años, Lionel también relacionó la educación que recibió durante su infancia con la manera en que decidió criar a sus propios hijos.

Sobre la llegada a Barcelona:

“Vine con 13 años... costó un poquito estar lejos de los familiares, pero vinimos toda la familia y mi viejo estuvo siempre ahí al lado mío”.

La mudanza a España fue uno de los momentos decisivos de su vida. Messi dejó Rosario siendo muy joven para continuar su formación futbolística en el Barcelona y contó con el respaldo de su familia durante ese proceso.

Sobre la influencia de Jorge como padre:

“Soy buen padre porque tus viejos fueron buenos padres; yo siempre dije que soy como soy por lo que aprendí de chico”.

La frase refleja cómo Messi vincula directamente su propia forma de ejercer la paternidad con las enseñanzas que recibió durante su infancia.

Sobre el apoyo familiar ante las críticas:

“Mi familia sufría igual que yo o más; yo sabía que por dentro estaban sufriendo por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona”.

En diferentes momentos de su carrera, Messi también defendió a su familia de las críticas y cuestionamientos que rodearon su trayectoria. En ese contexto, reconoció el impacto que esas situaciones tenían en sus seres queridos.

La relación entre Lionel Messi y su padre Jorge Messi estuvo marcada por el fútbol, el trabajo y la familia. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Jorge Messi, una figura clave en la historia de Lionel

La relación entre Lionel y Jorge trascendió el vínculo entre padre e hijo. Jorge acompañó buena parte del recorrido profesional de Messi y estuvo involucrado en decisiones importantes de su carrera, pero también fue una presencia constante en los momentos más difíciles.

El propio Lionel ha contado que su padre fue una de las personas a las que acudía para hablar de fútbol, analizar sus actuaciones y recibir una opinión sincera. Esa combinación de acompañamiento y exigencia aparece repetidamente en sus recuerdos.

Por eso, las palabras que Messi pronunció durante años permiten conocer una faceta menos visible de Jorge: la del padre que estuvo detrás del futbolista desde sus primeros entrenamientos y que, según el propio Lionel, influyó en los valores que hoy intenta transmitir a sus hijos.

La muerte de Jorge Messi deja así una profunda huella en la familia Messi. Y las palabras que Lionel compartió a lo largo de su vida permiten dimensionar el lugar que su padre ocupó en su historia, mucho más allá de las canchas.