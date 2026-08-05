México y Panamá se enfrentan hoy miércoles 5 de agosto por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Ambas selecciones tienen bien marcada su filosofía futbolística, por lo que buscarán el triunfo que les permita clasificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán, que se desarrollará en el 2027.

PUEBLA DE ZARAGOZA, MÉXICO, (05/08/2026).- ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre México vs. Panamá por los Cuartos de Final del Premundial Sub-20 que se realizará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Imagen: Creada por la IA de ChatGPT.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. Panamá EN VIVO hoy por el Preolímpico Sub-20 de Concacaf?

Estos son los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming para ver México vs. Panamá Sub-20 este miércoles 5 de agosto.

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING México 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Panamá 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT Fox Sports 2 (FS2) fuboTV, ViX, FOX One Argentina 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Brasil 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brazil Canadá 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT — fuboTV Canada, OneSoccer Chile 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Colombia 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Costa Rica 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Cuba 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean República Dominicana 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte Ecuador 9:00 p.m. — Disney+ Premium Sur El Salvador 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Haití 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Honduras 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Jamaica 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Martinica 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Guatemala 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Mexico Nicaragua 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Perú 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Puerto Rico 10:00 p.m. Fox Sports 2 Disney+ Premium Caribbean, ViX, NAICOM Uruguay 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite México vs. Panamá Sub-20 en México?

En territorio mexicano, el partido podrá verse por la señal de ESPN a partir de las 20:00 horas. Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por Internet tendrán disponible Disney+ Premium Norte.

La atención estará puesta sobre la selección dirigida por Álex Diego, que tiene la posibilidad de conseguir un nuevo hito para el fútbol mexicano. Una victoria colocaría nuevamente a la tricolor en el Mundial Sub-20.

¿Dónde ver México vs. Panamá Sub-20 en Panamá?

En territorio panameño, México vs. Panamá comenzará a las 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT, 8:00 p.m. MT y 7:00 p.m. PT. El canal encargado de la transmisión televisiva será ESPN. Para quienes quieran verlo online, solo deben sintonizar Disney Plus.

Si bien Panamá quedó tercero en la fase de grupos, entienden que tienen la oportunidad de hacer historia. El conjunto liderado por Mike Stump quiere llevar a su selección a su octava participación en la Copa del Mundo.

¿Cómo llega México al partido contra Estados Unidos?

México llega a la contienda por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 como uno de los equipos más sólidos del campeonato. El cuadro liderado por Álex Diego realizó una gran fase de grupos, donde terminó como líder con puntaje perfecto. Demostrando un equilibrio entre sus líneas defensivas y ofensivas.

La tricolor sufrió una dura baja en el campeonato tras confirmarse la fuerte lesión que sufrió Santiago Sandoval, impidiéndole continuar en el campeonato. A pesar de ello, México parte como favorito para imponerse en el resultado y clasificar al Mundial de la categoría.

¿Cómo llega Panamá al partido contra México?

Panamá llega al partido contra México tras avanzar a los cuartos de final, tras quedar como uno de los mejores terceros del campeonato. El equipo de Mike Stump tiene un orden defensivo, es intenso en la marca y busca llegar al área rival mediante la velocidad de sus atacantes.

Ahora buscará dar la sorpresa frente al anfitrión del torneo para instalarse entre los cuatro mejores de la Concacaf y asegurar su clasificación mundialista, el octavo de su historia.