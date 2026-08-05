México y Panamá se enfrentan hoy miércoles 5 de agosto por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Ambas selecciones tienen bien marcada su filosofía futbolística, por lo que buscarán el triunfo que les permita clasificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán, que se desarrollará en el 2027.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. Panamá EN VIVO hoy por el Preolímpico Sub-20 de Concacaf?
Estos son los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming para ver México vs. Panamá Sub-20 este miércoles 5 de agosto.
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Panamá
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Estados Unidos
|10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
|Fox Sports 2 (FS2)
|fuboTV, ViX, FOX One
|Argentina
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Argentina
|Bolivia
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Chile
|Brasil
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Brazil
|Canadá
|10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
|—
|fuboTV Canada, OneSoccer
|Chile
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Chile
|Colombia
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Sur
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Cuba
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean
|República Dominicana
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte
|Ecuador
|9:00 p.m.
|—
|Disney+ Premium Sur
|El Salvador
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Haití
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean
|Honduras
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Jamaica
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean
|Martinica
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean
|Guatemala
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Mexico
|Nicaragua
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Paraguay
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Argentina
|Perú
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Chile
|Puerto Rico
|10:00 p.m.
|Fox Sports 2
|Disney+ Premium Caribbean, ViX, NAICOM
|Uruguay
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Argentina
|Venezuela
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium Sur
¿Qué canal transmite México vs. Panamá Sub-20 en México?
En territorio mexicano, el partido podrá verse por la señal de ESPN a partir de las 20:00 horas. Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por Internet tendrán disponible Disney+ Premium Norte.
La atención estará puesta sobre la selección dirigida por Álex Diego, que tiene la posibilidad de conseguir un nuevo hito para el fútbol mexicano. Una victoria colocaría nuevamente a la tricolor en el Mundial Sub-20.
¿Dónde ver México vs. Panamá Sub-20 en Panamá?
En territorio panameño, México vs. Panamá comenzará a las 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT, 8:00 p.m. MT y 7:00 p.m. PT. El canal encargado de la transmisión televisiva será ESPN. Para quienes quieran verlo online, solo deben sintonizar Disney Plus.
Si bien Panamá quedó tercero en la fase de grupos, entienden que tienen la oportunidad de hacer historia. El conjunto liderado por Mike Stump quiere llevar a su selección a su octava participación en la Copa del Mundo.
¿Cómo llega México al partido contra Estados Unidos?
México llega a la contienda por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 como uno de los equipos más sólidos del campeonato. El cuadro liderado por Álex Diego realizó una gran fase de grupos, donde terminó como líder con puntaje perfecto. Demostrando un equilibrio entre sus líneas defensivas y ofensivas.
La tricolor sufrió una dura baja en el campeonato tras confirmarse la fuerte lesión que sufrió Santiago Sandoval, impidiéndole continuar en el campeonato. A pesar de ello, México parte como favorito para imponerse en el resultado y clasificar al Mundial de la categoría.
¿Cómo llega Panamá al partido contra México?
Panamá llega al partido contra México tras avanzar a los cuartos de final, tras quedar como uno de los mejores terceros del campeonato. El equipo de Mike Stump tiene un orden defensivo, es intenso en la marca y busca llegar al área rival mediante la velocidad de sus atacantes.
Ahora buscará dar la sorpresa frente al anfitrión del torneo para instalarse entre los cuatro mejores de la Concacaf y asegurar su clasificación mundialista, el octavo de su historia.