La noche que definirá el futuro de la belleza guatemalteca ya está aquí. Después de varias semanas de preparación, actividades y pasarelas, las 27 candidatas de Miss Universe Guatemala 2026 llegarán este sábado al escenario del Parque de la Industria con la ilusión de quedarse con la corona y convertirse en la nueva representante del país.

La gala de elección y coronación comenzará a las 6:00 p. m. de Guatemala y podrá seguirse EN VIVO a través de Canal Antigua, una de las principales opciones para quienes quieran acompañar desde casa el momento en que se conozca a la sucesora de la actual reina guatemalteca. La transmisión también podrá consultarse online.

¿Dónde ver Canal Antigua EN VIVO, el concurso Miss Universo Guatemala 2026?

La señal de Canal Antigua está disponible en diferentes operadores de televisión en Guatemala. Estos son los números de canal proporcionados:

CableoperadoresCanales TV
Claro TV Satelital96
Claro Guatemala96
Claro Guatemala (Cable HFC)23
Claro Guatemala (IPTV)23
Tigo Star Guatemala5

Los usuarios de Claro Guatemala deben tomar en cuenta la modalidad de televisión contratada. En el servicio satelital aparece en el canal 96, mientras que en Cable HFC e IPTV figura en el canal 23. Para los clientes de Tigo Star Guatemala, la señal corresponde al canal 5.

¿Cómo ver Canal Antigua EN VIVO ONLINE por internet?

Si no tienes acceso a un televisor con Canal Antigua, otra alternativa es consultar la transmisión online del canal.

La televisora cuenta con una sección EN VIVO en su sitio web, desde donde se puede acceder a su señal por internet.

Se recomienda ingresar al sitio antes del comienzo de la gala para comprobar que el reproductor se encuentre disponible y listo para la transmisión.

¿Quiénes participan en Miss Universo Guatemala 2026?

La competencia nacional reúne a 27 candidatas, quienes representan diferentes departamentos, regiones y comunidades de Guatemala.

Estas son las participantes que buscarán quedarse con la corona:

CandidataRepresentación
Yesenia Estefania Bol ValdezAlta Verapaz
Carlota Jenny Vanegas BrenesAntigua Guatemala
Beyfer Julisa Hernández AlvaradoBaja Verapaz
Thelma Gabriela Girón RecinosChimaltenango
Sophia Elaine Osorio OliverosChiquimula
Daniella Paulina Gaulluser IllescasCiudad Capital
Geraldine Bliseth Tanche BarriosCiudad de Quetzaltenango
Evany Noemi Chun FajardoComunidad de Sordos
Astrid Nicolle Méndez VielmanDepartamento de Guatemala
Yaquelin Sucely España VélizEl Progreso
Hortensia Rocio Abascal Cancelo de HerreraEscuintla
Mónica Alejandra Arévalo MezaGuatemala Centro
Debbie Nohemi Ruiz de la CruzGuatemala en USA
Odeth Jaqueline Rosario García GarcíaGuatemala Oriente
Ana Cristina de León PeñateHuehuetenango
Debbie Alejandra Elizabeth Orellana LunaIzabal
Victoria Ninoshka Villatoro LimaJalapa
Stephanie Alexandra Claverie RuizJutiapa
Estrella Belén Castro GómezPetén
Nivia Guadalupe JiménezQuetzaltenango
Milagros María Alexandra Martínez NovaRetalhuleu
María Adelina Castillo BirbaSacatepéquez
Fatima Monserrat Martínez EscobarSan Marcos
Margarita de Lourdes del Cid MoratayaSanta Rosa
Karime Yaneli Veloso GramajoSuchitepéquez
Edna Yaneth Gutierrez ChacónTotonicapán
María Ines Rossal CastañedaZacapa

¿Qué obtiene la ganadora de Miss Universo Guatemala 2026?

La candidata que conquiste la corona se convertirá en la nueva representante de Guatemala y tendrá como siguiente gran objetivo la 75.ª edición de Miss Universe, cuya sede será Puerto Rico.

La elección internacional está prevista para noviembre, por lo que la ganadora tendrá pocos meses para prepararse para representar al país ante candidatas de diferentes partes del mundo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Miss Universo Guatemala 2026

DatoInformación
EventoMiss Universe Guatemala 2026
FechaSábado 8 de agosto
Hora6:00 p. m. de Guatemala
LugarSalón 6 del Parque de la Industria
CanalCanal Antigua
Transmisión onlineCanal Antigua EN VIVO
Candidatas27
Certamen internacionalMiss Universe 2026
Sede internacionalPuerto Rico
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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