La noche que definirá el futuro de la belleza guatemalteca ya está aquí. Después de varias semanas de preparación, actividades y pasarelas, las 27 candidatas de Miss Universe Guatemala 2026 llegarán este sábado al escenario del Parque de la Industria con la ilusión de quedarse con la corona y convertirse en la nueva representante del país.

La gala de elección y coronación comenzará a las 6:00 p. m. de Guatemala y podrá seguirse EN VIVO a través de Canal Antigua, una de las principales opciones para quienes quieran acompañar desde casa el momento en que se conozca a la sucesora de la actual reina guatemalteca. La transmisión también podrá consultarse online.

¿Dónde ver Canal Antigua EN VIVO, el concurso Miss Universo Guatemala 2026?

La señal de Canal Antigua está disponible en diferentes operadores de televisión en Guatemala. Estos son los números de canal proporcionados:

Cableoperadores Canales TV Claro TV Satelital 96 Claro Guatemala 96 Claro Guatemala (Cable HFC) 23 Claro Guatemala (IPTV) 23 Tigo Star Guatemala 5

Los usuarios de Claro Guatemala deben tomar en cuenta la modalidad de televisión contratada. En el servicio satelital aparece en el canal 96, mientras que en Cable HFC e IPTV figura en el canal 23. Para los clientes de Tigo Star Guatemala, la señal corresponde al canal 5.

¿Cómo ver Canal Antigua EN VIVO ONLINE por internet?

Si no tienes acceso a un televisor con Canal Antigua, otra alternativa es consultar la transmisión online del canal.

La televisora cuenta con una sección EN VIVO en su sitio web, desde donde se puede acceder a su señal por internet.

Se recomienda ingresar al sitio antes del comienzo de la gala para comprobar que el reproductor se encuentre disponible y listo para la transmisión.

¿Quiénes participan en Miss Universo Guatemala 2026?

La competencia nacional reúne a 27 candidatas, quienes representan diferentes departamentos, regiones y comunidades de Guatemala.

Estas son las participantes que buscarán quedarse con la corona:

Candidata Representación Yesenia Estefania Bol Valdez Alta Verapaz Carlota Jenny Vanegas Brenes Antigua Guatemala Beyfer Julisa Hernández Alvarado Baja Verapaz Thelma Gabriela Girón Recinos Chimaltenango Sophia Elaine Osorio Oliveros Chiquimula Daniella Paulina Gaulluser Illescas Ciudad Capital Geraldine Bliseth Tanche Barrios Ciudad de Quetzaltenango Evany Noemi Chun Fajardo Comunidad de Sordos Astrid Nicolle Méndez Vielman Departamento de Guatemala Yaquelin Sucely España Véliz El Progreso Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera Escuintla Mónica Alejandra Arévalo Meza Guatemala Centro Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz Guatemala en USA Odeth Jaqueline Rosario García García Guatemala Oriente Ana Cristina de León Peñate Huehuetenango Debbie Alejandra Elizabeth Orellana Luna Izabal Victoria Ninoshka Villatoro Lima Jalapa Stephanie Alexandra Claverie Ruiz Jutiapa Estrella Belén Castro Gómez Petén Nivia Guadalupe Jiménez Quetzaltenango Milagros María Alexandra Martínez Nova Retalhuleu María Adelina Castillo Birba Sacatepéquez Fatima Monserrat Martínez Escobar San Marcos Margarita de Lourdes del Cid Morataya Santa Rosa Karime Yaneli Veloso Gramajo Suchitepéquez Edna Yaneth Gutierrez Chacón Totonicapán María Ines Rossal Castañeda Zacapa

¿Qué obtiene la ganadora de Miss Universo Guatemala 2026?

La candidata que conquiste la corona se convertirá en la nueva representante de Guatemala y tendrá como siguiente gran objetivo la 75.ª edición de Miss Universe, cuya sede será Puerto Rico.

La elección internacional está prevista para noviembre, por lo que la ganadora tendrá pocos meses para prepararse para representar al país ante candidatas de diferentes partes del mundo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Miss Universo Guatemala 2026

Dato Información Evento Miss Universe Guatemala 2026 Fecha Sábado 8 de agosto Hora 6:00 p. m. de Guatemala Lugar Salón 6 del Parque de la Industria Canal Canal Antigua Transmisión online Canal Antigua EN VIVO Candidatas 27 Certamen internacional Miss Universe 2026 Sede internacional Puerto Rico