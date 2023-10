Shakira sigue demostrando que su relación con Gerard Piqué es cosa de ayer y ha dado visos de un nuevo proyecto tecnológico con una marca japonesa. De esta manera, la intérprete de “Copa vacía” se perfila a cerrar el 2023 por todo lo alto, luego de los múltiples reconocimientos y homenajes que ha recibido a lo largo del año.

Cuando hablemos de Shakira, no podemos dejar de lado el gran momento musical que ha tenido este 2023. Sus temas con Karol G, Bizarrap, Manuel Turizo y sus premiaciones en los MTV Music Awards la catapultaron como la gran artista latina del estricto presente. Y ahora parece sumar una faceta más a su apretada agenda.

Shakira ha recibido distintas distinciones este 2023 (Foto: Shakira / Instagram)

Resulta que la barranquillera confirmó por medio de redes sociales la alianza con una reconocida empresa tecnológica asiática, lo cual dejaría en claro la notable influencia que tiene a sus 46 años. ¿Será acaso una manera de competirle a la Kings League de su exnovio Gerard Piqué?

LA NUEVA ALIANZA COMERCIAL DE SHAKIRA CON UNA MARCA ASIÁTICA

A través de su Instagram personal, la intérprete oriunda de Colombia dejó en claro su nuevo pacto con una compañía proveniente de Japón. Eso sí, además de ser la imagen de la empresa, Shaki también tendrá nuevos proyectos que podría darle unos cuantos ceros más a su cuenta bancaria.

Y es que la autora de “Pies descalzos” será la nueva representación de la marca de impresoras y elementos Epson, precisamente para la región de Latinoamérica. La confirmación de este pacto también fue anunciada por la compañía en sus redes sociales oficiales.

La cantante y compositora colombiana, que ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, ahora será imagen de Epson Latinoamérica (Foto: Shakira / Instagram)

“Shakira será la nueva embajadora de Epson Latinoamérica, quien encarna una cultura vibrante con entusiasmo por la vida y la creatividad. Será el nuevo rostro de las soluciones innovadoras de la tecnología”, aseveró la entidad por medio de una nota de prensa.

Si bien se desconoce los detalles de esta nueva colaboración entre la marca y la artista, la propia Epson Latinoamérica indicó que todo va de acuerdo a los objetivos promocionales que tienen como marca: creatividad, innovación e inspiración. Tres características que Shakira cumple con holgura.

Sobre este peculiar pacto entre ambas partes, la también madre de Milán y Sasha aclaró que este acuerdo es fruto de la admiración que siente por una compañía tan grande y que ha logrado un crecimiento exponencial en los últimos años. “Admiro a las empresas que abren puertas para que otros encuentren su voz y sean los arquitectos de su propio futuro”.

Finalmente, la compositora nacida en Barranquilla recalcó el poderío en el mundo de la tecnología que tiene Epson, alegando que es una empresa creativa y que va de acorde a sus objetivos específicos. “Estoy feliz de asociarme con una marca como Epson que enriquece vidas con tecnologías innovadoras que ayudan a las personas y a las empresas a ser más creativas, comunicarse mejor y ver cómo sus ideas cobran vida”, concluyó vía Instagram.

SHAKIRA, ¿CONOCIÓ A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ?

En una entrevista para el portal Service 95 de Dua Lipa, Shakira compartió detalles sobre su relación con el premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez.

A través de un video publicado en Instagram, la cantante de Barranquilla rememoró con profundo cariño al aclamado autor y ofreció una narración detallada de cómo esta cercanía impactó significativamente su vida.

“Gabriel García Márquez fue un querido amigo. Se convirtió en una de mis personas favoritas en todo el mundo. Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, empezó diciendo la originaria de Barranquilla.

Shakira logró conocer al escritor Gabriel García Márquez (Foto: Shakira / Instagram)

Además, la intérprete de “El jefe” también rememoró una anécdota de su primer encuentro con el escritor, emocionándose por lo que vivió en aquel momento.

“A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , ‘¿Pero, sobre qué?’. A lo que respondió, ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’”, puntualizó la diva colombiana.