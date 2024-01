Fiel a su estilo, la actriz Marjorie de Sousa volvió a encender la temperatura de la industria tras publicar un carrusel de fotografías luciendo un infartante bikini. Como era de esperarse, la acción de la intérprete venezolana no tardó en generar una oleada de comentarios por parte de sus colegas de profesión.

Este verano de 2024 está dejándonos ver los mejores atuendos y bikinis de nuestras artistas favoritas. Primero fue Carmen Villalobos con su increíble bikinazo en las costas del Caribe y ahora es el turno de otra actriz de gran talento: hablamos de Marjorie de Sousa.

A diferencia de la exesposa de Sebastián Caicedo, la venezolana decidió compartir los resultados de su arduo trabajo por medio de redes sociales.

Marjorie de Sousa publicó un carrusel de fotografías que no tardó en hacerse tendencia en redes sociales (Foto: Marjorie de Sousa / Instagram)

Como era de esperarse, estas postales generaron una avalancha de reacciones en redes sociales por parte de algunos colegas. ¿Qué dijeron exactamente?

EL INFARTANTE BIKINI DE MARJORIE DE SOUSA QUE ALBOROTÓ A VARIOS FAMOSOS

A través de redes sociales, Marjorie de Sousa decidió exhibir sus infartantes curvas posando con un juego de bikini que dejó a más de uno con la boca abierta. Y vaya que la actriz logró su cometido.

“Gracias equipo”, enfatizó la actriz de “El conde” junto a un par de fotografías mientras posa frente un espejo ubicado en su recámara.

La figura de Marjorie de Sousa fue elogiada por más de un famoso en redes sociales (Foto: Marjorie de Sousa / Instagram)

De manera fugaz, la oriunda de Caracas recibió el halado de varios colegas de profesión, siendo los elogios de Cecilia Galliano y Sergio Basañez alguno de ellos.

“Opaaaaaaaaaaa opaaaaaaaaaa fuego cerca”, fue el halago de Galliano hacia la experta en artes escénicas. Por su parte, Ana Martín atinó en describir su figura con un sutil “Divina”.

En tanto, Basañez no dudó en admirar su belleza: “Hermosa”, puntualizó en actor.

La venezolana recibió elogios en su cuenta de Instagram (Foto: Marjorie de Sousa / Instagram)

Recordemos que, en el último semestre, la exitosa actriz de novelas como “Amores verdaderos” se encontró enfocada en las grabaciones de “Golpe de Suerte”. En dicho proyecto, de Sousa da vida a una periodista que enamora al protagonista (Eduardo Yáñez) en un juego por arrebatarle la fortuna.

ESTO DIJO MARJORIE DE SOUSA SOBRE SU EX JULIÁN GIL

Han pasado bastante tiempo desde los fuertes desacuerdos entre ambos, por lo que, durante una entrevista con TV y Novelas, la actriz expresó su disposición para resolver las tensiones pendientes entre ellos.

En dicho diálogo, la nacida en Caracas declaró que esta iniciativa estaría dirigida exclusivamente al bienestar del hijo que comparten, ya que considera que es crucial que ambos padres mantengan una relación armoniosa para fortalecer su crianza. Subrayó que cualquier reconciliación debería llevarse a cabo en privado y no ser un asunto público.

Marjorie de Sousa aclaró los dimes y diretes con su expareja(Foto: Marjorie de Sousa / Instagram)

“El día de mañana pueden suceder muchas cosas, jamás digas no, entonces que pase lo que tenga que pasar, pero desde la mejor manera, desde el amor, desde lo positivo. Matías es un niño muy analítico y no me preocupa porque sé que lo va a tomar de la mejor manera. Si eso llega a pasar, voy a respetárselo a mi hijo porque se lo merece, eso no tiene que ser público como se manejaron muchas cosas”, dijo la venezolana.