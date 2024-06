Puede que tengas 20 años, 15 o 50 o quizá 70, no importa cuándo, pero las enfermedades pueden llegar, incluso en el mejor momento de tu vida o en el de tu carrera, como lo que le sucedió a la cantante Halsey, quien lamentablemente está atravesando por unos duros —y dolorosos— momentos, en los que todo se llena de incertidumbre, miedo y frustración, pues ya no se vive pensando en el hoy, sino en el mañana, el cual podría no llegar si todo sigue avanzando de manera negativa, así que lo único que queda es plantarle una sonrisa al mundo y seguir el tratamiento, cruzando los dedos y pensando que todo mejorará.

A sus escasos 29 años, la estadounidense está enfrentando dos enfermedades muy duras, tal y como ella misma lo ha revelado en el marco del lanzamiento de su nuevo tema musical, llamado “The End”. Y es que la artista se ha sincerado completamente con sus fans al hacer una publicación en su cuenta de Instagram con varios videos de lo que le está sucediendo en la actualidad y en uno de ellos estuvo hablando de cómo se siente y la mal que lo está pasando, aunque se nota sus inmensas ganas de salir adelante porque ella misma se ha puesto un límite para “sufrir” y luego recuperarse para ponerse al día del tiempo perdido. Pero, ¿de qué está enferma?

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA HALSEY?

Ashley Nicolette Frangipane, nombre real de la cantante, no fue muy clara en las enfermedades que está atravesando, solo pudimos entender algo por los videos que compartió, como cuando se ve que se está haciendo unos masajes ella misma a las piernas o cuando está echada en una cama de un hospital, aparentemente recibiendo algún tratamiento a las venas o haciéndose unos exámenes de sangre, por lo que, desde su misma boca, no sabemos la información exacta. Sin embargo, ciertos detalles nos despejan todas las dudas.

En la descripción de la publicación se puede ver que Halsey ha etiquetado a dos asociaciones que ven temas en favor de la recuperación de pacientes con ciertos males. Una de ellas tiene que ver con la leucemia y otra con el lupus. Es así que llegamos a la conclusión de que esas dos enfermedades son las que están haciéndole sufrir a una edad tan joven. Como era de esperarse, su posteo en Instagram ha recibido una enorme muestra de apoyo de sus fanáticos, por lo que ella, luego, realizó una nueva publicación agradeciendo por el cariño que ha recibido en un menos de dos días.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE HALSEY?

La cantante no ha dicho en realidad cómo se encuentra y cuál es la visión de los doctores respecto a su condición, pero entendemos que, en estos momentos, está pasando por momentos muy duros y que se encuentra bajo tratamiento, esperanzada en que todo quede en el pasado en el mediano plazo. Lo que sí hemos conocido es un poco de lo que siente, ya que en uno de los videos que compartió dio algunas palabras de toda esta complicada etapa que le ha tocado experimentar.

“Me siento como una anciana. Me dije a mí misma que me doy dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta”, indicó.

Sobre su estado en sí, solo queda esperar y tener mucha fe en que todo evolucione, mientras que ella debe enfocarse lo más que pueda en hacer que el tratamiento funcione y, seguramente, así será, ya que tiene muchas ganas de continuar con su vida y volver a hacer lo que tanto le gusta.