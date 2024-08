Las discusiones políticas pueden llegar a enemistar incluso a las amistades más sólidas, como lo demostraron Myrka Dellanos y Verónica Bastos en “La mesa caliente” el viernes 23 de agosto. El debate surgió a raíz de la nominación de Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata, generando un intenso intercambio de opiniones que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. ¿Qué pasó en el programa y por qué sus nombres fueron tema de conversación durante el fin de semana?

Aunque nos cueste admitirlo, la posición política suele enajenarnos y hasta hacernos enfurecer como ningún otro tema. El tema de las últimas semanas es sin duda el acontecer que tendrá Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales, en especial luego de que Joe Biden declinara su candidatura y quede descartado para la reelección.

Ante ello, existen dos claras posturas de cara a la ruta por el sillón presidencia, una de ellas es Kamala Harris, quien ha despertado gustos y preferencias en el lado demócrata. Salvo para Verónica Bastos.

“A mí Kamala no me convence. Yo soy de esas votantes que todavía no tiene un candidato elegido, pero yo le veo la sonrisa así de… No. Además, Kamala para mí es como un exnovio cuando ya terminaste que no hizo nada por la relación y luego quieres volver con él, ¿cómo hara qué? Si ya sabemos que no hizo nada”, inició su alocución la locutora de radio “La Bronca”.

La crispación en "La mesa caliente" entre las panelistas fue evidente (Foto: La mesa caliente / Youtube)

La opinión fue secundada por Dellanos, quien no se guardó las críticas para con Kamala Harris de cara a las elecciones. “Yo creo que el problema principal de Kamala es que las personas no se van a olvidar de que ella ha estado en el poder los últimos 4 años cuando el país ha estado sufriendo muchísimo, el país no estaba sufriendo lo que sufrió en los últimos 4 años”, adicionó la periodista, para luego sentenciar. “Y cuando hablan acerca de que queremos ahora la esperanza y salir de la oscuridad pues están hablando de la oscuridad que acaba de pasar con ella”.

Sin embargo, Bastos no siguió la línea de la figura televisiva y se animó a darle la contra en plena transmisión al aire. “Myrka ayer te lo explicábamos, que cuando habla de la oscuridad está hablando de la pandemia, ¿qué culpa tiene el gobierno de este país de la pandemia?”, le increpó la nacida en Costa Rica.

“DEBES LEER UN POQUITO”: ASÍ FUE EL TENSO MOMENTO ENTRE MYRKA DELLANOS Y VERÓNICA BASTOS EN “LA MESA CALIENTE”

Fue en ese instante que la mecha se encendió entre ambas y Myrka contestó muy a su modo, dejando en claro que estaba siendo atacada por estar trayendo “otro punto de vista a la mesa”.

“¿Por qué me hablas a mí directo Vero?”, aseveró. “¿Y Bronca? Yo no soy la única persona que dice esto, debes de leer un poquito para que te informes”, respondió Myrka.

Tras esa última respuesta, Verónica dejó en claro que nada ni nadie le decía que cosas hacer. “No, a mí no me digas eso porque yo me informo porque soy una votante que va a votar en noviembre”.

“Entonces no puedes decir esta tontería”, le volvió a replicar Dellanos.

Tras estos dimes y diretes, Giselle Blondet no dudó en calmar las aguas y llamar a la cordura a las panelistas. “Lo que está pasando aquí es lo que pasa… Todo el mundo puede tener una percepción diferente y tenemos que respetar lo que piense cada una”, sentenció la presentadora principal.

MYKA SE SINTIÓ OFUSCADA TRAS DEBATE CON VERÓNICA BASTOS

Luego de haber pasado la crispación entre ambas, Myrka dejó bien clara su postura y atinó a resaltar que “no se puede hablar directamente en contra de una persona porque hay muchas personas que votan por un lado y otras personas que votan por otro. Y hay que respetar a ambos lados”.

Además, adicionó que su estilo era siempre ser leal a sus principios y que el tema no era enteramente personal. “Yo no voy contra ti directo”, le dijo a Verónica, para luego volver a incendiar la pradera con una contundente frase que ha dejado marcado a todos los televidentes: “Eso es lo que no podemos hacer cuando salimos a la calle: atacar a una persona de forma directa simple y sencillamente porque está trayendo otro punto de vista a la mesa como es mi caso”.