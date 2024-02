La sorpresiva separación Peso Pluma y Nicki Nicole ha sorprendido a más de un fanático de los artistas urbanos, sobre todo por las acusaciones de infidelidad en las que también se han visto involucradas figuras como Sahar Sonia o el mánager Matías Soriano.

Y es que dicen que el martes 13 es de mala suerte y en febrero parece demostrarse el famoso dicho, pues a un día de San Valentín, fecha que celebra el amor, la pareja anunció su ruptura. O, por lo menos, así lo hizo la celeb de Argentina en sus redes sociales.

Aunque todos los indicios apuntan a una infidelidad del intérprete de “Las morras” y “Tulum”, sus seguidores han vuelto viral un video que pondría a la cantante de “8 AM” y “DISPARA” como la verdadera causante de la separación.

Matías Santoro y Nicki Nicole (Foto: matt_santoro / Instagram)

LA RUPTURA DE PESO PLUMA Y NICKI NICOLE

En sus redes sociales, la cantante argentina anunció a sus 21,2 millones de seguidores que tras la difusión de imágenes de su novio con otra mujer, había terminado su relación.

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, indicó la cantante.

Aunque la cantante indicó que se había enterado de la presunta infidelidad de la misma manera que sus seguidores, algunos detractores compartieron un video que no tardó en hacerse viral, pues podría dar un giro a la intensa trama de romance y traición.

En el corto video, capturado días antes de la ruptura, se ve a la argentina de la mano de otro hombre en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, aunque lo soltó cuando notó que la estaban grabando.

Conversando con la prensa, la cantante se mostró contenta y, entre risas, presentó a su acompañante, el representante Matías Santoro.

¿QUIÉN ES MATÍAS SANTORO?

Matías es una de las personas de confianza de Nicki Nicole desempeñándose como su representante y, todo parece indicar, amigo cercano.

De acuerdo con la descripción en sus redes sociales, es oriundo de Buenos Aires, Argentina, y habría sido uno de los primeros en confiar en el talento y futuro de la cantante, acompañándola en sus lanzamientos y premiaciones.

Es poco lo que se conoce sobre Matías, pues es bastante reservado en redes sociales, pero todo parece indicar que mantienen una relación bastante estrecha, la cual podría ser malinterpretada por los fanáticos de su exnovio, que lo acusaron de ser el verdadero causante de la ruptura.