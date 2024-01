Desde octubre del 2023, Christian Nodal y Peso Pluma anunciaron su nuevo proyecto, una canción que uniría a los máximos exponentes del género regional mexicano y los corridos tumbados, una apuesta que llega en enero del 2024 con el lanzamiento de “La intención”.

El tema no solo combina lo mejor de ambos géneros, sino que marca el inicio del año para las celebs de México. Mientras que Nodal se convirtió en padre al lado de Cazzu, “La doble P” se consolidó como uno de los artistas más importantes de los últimos años.

FECHA DE ESTRENO DE “LA INTENCIÓN”

A inicios de año, y fiel a su estilo, Nodal compartió la imagen de Speedy González, personaje con el que adelanta la llegada de sus proyectos y el pasado 15 de enero, ambos cantantes publicaron en sus redes sociales la llegada de “La intención” para este 25 de enero.

Además de varios adelantos del tema, un día antes del lanzamiento, los artistas compartieron el horario de estreno por país de “La intención”, siendo en México la hora de lanzamiento las 18:00 horas.

Horario de estreno de "La intención" de Christian Nodal y Peso Pluma (Foto: Nodal / Instagram)

LETRA DE “LA INTENCIÓN”

(Peso Pluma) Quemando esa yerbita mala / Con unos tragos de más y estas ganas / Que me traiciona el salir a buscarla / O si no llamarla a estas horas no suena tan mal...

(Nodal) Te robaste mi calma / Mami, te juro que tú eres mi karma / Tú me besastes, cuando quieres me armas, me das mis alas / Luego las quitas, me traes de bajón...

(Precoro - Peso Pluma) Y es que cada día que pasa te pones más buena / Me vale verga que tú seas ajena / Pa’ los problemas / Soy más cabrón que el que trae ese cabrón...

(Precoro - Nodal) No me importa si esta calentura es pasajera / Si en el infierno mi alma se quema / Valdrá la pena / Mientras tanto, mami, hazme el amor...

CORO x2: (PP) Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí / Hace todo pa’ que te quedes y aún así te hago venir / (Nodal) Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas / En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención

Y así suena la doble P (¡Auh!) y Christian Nodal

(Nodal) Cada que te atreves lo hacemo’ más rico / Besos que me das, mami, me hizo un adicto / El otro día en el antro te miré bailando / Brillas más que los diamantes que me encargo...

(Peso Pluma) Y las otras te miran, les gana la envidia / Quisieran ser tú, no quisieran tu vidaPor ser como eres más nadie te olvida / Ese estilo fino y cuerpo que aniquilo...

(Precoro - Nodal) Y es que cada día que pasa te pones más buena / Me vale verga que tú seas ajena / Pa’ los problemas / Soy más cabrón que el que trae ese cabrón...

(Precoro - Peso Pluma) No me importa si esta calentura es pasajera / Si en el infierno mi alma se quema / Valdrá la pena / Mientras tanto, mami, hazme el amor...

CORO x2: (Nodal) Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí / Hace todo pa’ que te quedes y aún así te hago venir / (PP) Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas / En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención

VIDEO OFICIAL DE “LA INTENCIÓN” DE PESO PLUMA Y CHRISTIAN NODAL