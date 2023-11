Shakira brilló en el último concierto de Carlos Vives al subirse al escenario en medio de la interpretación de “La bicicleta”. Eso sí, más allá de la gran química entre los colombianos, la barranquillera logró ser tendencia en redes sociales luego de una sentida confesión que realizó en torno a su extinta relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Todos conocemos la gran amistad que une a Carlos Vives y Shakira en el ambiente musical y fuera de ella. Además de compartir nacionalidad, los oriundos de Colombia han demostrado ser siempre amigos incondicionales, a pesar de los malos momentos que cada uno pueda tener.

Shakira y Carlos Vives cantaron juntos en “La bicicleta” (Fotos: AFP)

Prueba de ello fueron los mensajes públicos que tuvo Vives tras confirmarse la ruptura entre la “Loba” y Gerard Piqué. “Ella tiene que seguir viviendo y superarlo a su manera”, indicaba el nacido en Santa Marta a Vanitatis hace unos meses al medio Vanitatis.

SHAKIRA: LA CONFESIÓN DE LA COLOMBIANA EN EL CONCIERTO DE CARLOS VIVES

Fue en ese concierto que Shakira contó uno de los detalles más íntimos de su vida privada, precisamente, tras separarse del padre de sus hijos, el español Gerard Piqué.

En ese instante, la también expareja de Antonio de la Rúa comenzó a dedicarle elogios al cantautor de 62 años, a la par que revelaba uno de sus secretos mejor guardados: fue su amigo inseparable posruptura con Piqué.

“Ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre me ha llamado para preguntarme cómo estaba, cuando me separé (de Gerard Piqué), todos los días, cómo estás. No puedo hacer menos”, decía Shakira en plena presentación en Miami.

De tal manera que pudimos presenciar la pequeña sorpresa de Shaki al intérprete de “La Tierra del Olvido” en el Kaseya Center de Miami, algo que el público no dejó pasar inadvertido al demostrar gritos eufóricos desde la platea.

LA SORPRESA DE SHAKIRA A CARLOS VIVES DURANTE SU CONCIERTO EN MIAMI

Después de una hora de disfrutar de la actuación de Vives, llegaba el momento de su exitosa canción de 2017 junto a Shakira, “La bicicleta”. Mientras estaba concentrado en su interpretación, el público comenzó a aclamar con mayor intensidad el nombre de la colombiana, hecho que desconcertó al también productor discográfico.

Fue así que vimos la presencia de Shakira en la tarima, a lo que Carlos procedió a tomarla por sorpresa. Según cuenta el mismo cantante, todo se dio de manera imprevista y salió mejor de lo esperado.

No cabe duda de que la magia colombiana se hizo presente en Miami. ¿Se avecinará acaso una nueva colaboración entre ambos?