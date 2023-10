Clara Chía Martí estaría pasando un momento difícil con su familia. La novia de Gerard Piqué se habría distanciado de sus padres, de acuerdo al paparazzi Jordi Martín, quien se ha convertido en una voz de primicias sobre la pareja y Shakira. En una entrevista con TVNotas, el reportero de “El Gordo y la Flaca” ha contado que la joven mantiene su distancia de la casa de sus progenitores. ¿Cuál es la razón?

La relacionista pública de 24 años salió a la palestra mediática cuando se la mencionó como la mujer que el exfutbolista había escogido tras su ruptura con la cantante colombiana. Faltó poco tiempo para que, además, se lucieran juntos en eventos públicos.

Desde entonces, la separación de Piqué y Shakira pasó a otro nivel, con trascendidos y otros momentos de antología del triángulo amoroso. A tal punto de que se convirtieron en canciones y en los miles de dólares que la estrella de la música facturó de su traspié sentimental.

Así, de la noche a la mañana, Clara Chía Martí se ha convertido en una figura pública y, además, parte importante de las distintas facetas de la vida de Gerard Piqué, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Esto molestó a los padres de la joven celebridad? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ CLARA CHÍA MARTÍ ESTÁ PELEADA CON SUS PADRES?

Clara Chía Martín estaría distanciada de sus padres por Gerard Piqué, de acuerdo al paparazzi Jordi Martin. El reportero informó que Lluís Chía y Marga Martí no estarían de acuerdo con la relación que su hija mantiene con la expareja de Shakira y esto se habría ahondado con la exposición mediática de la relacionista pública.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía (…) Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, detalló en TVNotas.

Así es cómo Clara Chía habría preferido estar del lado de su pareja y mantener una distancia de la casa familiar. Estos rumores, sin embargo, no son nuevos, ya que la prensa española había deslizado que los padres de la joven estarían disconformes con Piqué, incluso no la consideraban una relación seria.

En Telecinco, por ejemplo, apuntaron de que los padres de Clara Chía, que también son de Barcelona, habrían estado al tanto de la vida nocturna de Piqué mucho antes de que su hija se convirtiera en mayor de edad.

¿GERARD PIQUÉ Y CLARA CHÍA SE PRONUNCIARON?

No, Clara Chía Martí y Gerard Piqué no han descartado o confirmado la situación de la relacionista pública con sus padres, la cual fue develada por el paparazzi Jordi Martín. El reportero ha tenido varios intercambios legales con el exfutbolista español, lo que no ha mellado sus trabajo de informar sobre la pareja.