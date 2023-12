¡Adiós a una figura de Telemundo! Ana Jurka, figura estelar de “Telemundo Deportes”, dijo adiós a su equipo de producción y la casca televisiva tras una década de trabajo. De esta manera, la periodista hondureña se une a la lista de comunicadores que han dicho adiós a la gigante hispana.

Todo tiene su final, nada dura para siempre. Bien podría ser el inicio de una famosa canción, pero en realidad es la situación de Ana Jurka con Telemundo. Y es que la periodista oriunda de Honduras se despidió de su hogar televisivo tras 10 años de trabajo y compromiso.

Fue el pasado fin de semana cuando la comunicadora afrontó la difícil decisión de despedirse de su público. “Hoy quiero anunciarles que después de 10 años he decidido dejar Telemundo y hoy es mi último día con este equipo que quiero tanto”, aseveró por medio de su programa “Zona Mixta”.

La hondureña estuvo al frente de "En casa con Telemundo" desde hace varios años (Foto: Ana Jurka / Instagram)

Asimismo, la presentadora se deshizo en halagos a su exprograma y señaló que logró cambiarle la perspectiva de lo que significa ser una periodista deportiva “‘Telemundo Deportes’ cambió mi vida y me marcó de una manera que jamás voy a olvidar. Aquí reí como no he reído en ningún otro lado, trabajé con seres humanos increíbles que se convirtieron en mis amigos, fui a lugares a los que nunca creí llegar y aprendí que puedo hacer todo lo que yo me proponga”, dijo al borde del llanto.

ANA JURKA: ¿POR QUÉ DEJA “TELEMUNDO DEPORTES” TRAS 10 AÑOS?

Ana Jurka, quien posee más de 2 millones de seguidores en Facebook, fue clara al momento de referirse de su salida de su exitoso programa deportivo. En todo momento aseveró que dejar la cadena fue “una de las decisiones más difíciles” que ha tomado en su trayectoria.

La periodista revela que Telemundo es su casa y que guarda los mejores recuerdos como profesional. Incluso, se animó a decir que es de las empresas a las que mayor estima les tiene: “Amo esta empresa, amo Telemundo”, puntualizó.

La oriunda de Tegucigalpa reconoció que necesitaba desafiarse a sí misma, pues considera que el crecimiento profesional es una de sus principales virtudes. “Me voy en busca de otros horizontes para seguir creciendo profesionalmente, pero me voy con el corazón lleno de agradecimiento y pidiéndole a Dios puras cosas bonitas para esta empresa”, contó.

Ana Jurka se mostró agradecida con todos sus colegas (Foto: Ana Jurka / Instagram)

Finalmente, agradeció a todos los miembros del programa y a quienes compartieron piso con ella. “Gracias a todos mis compañeros aquí en el piso, a todos ustedes en casa que me permitieron estar aquí todo este tiempo”, concluyó.

EL PASO DE ANA JURKA EN TELEMUNDO

Durante los últimos años, Jurka se desempeñó como el rostro femenino principal de Telemundo. Cubrió citas importantes como el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y la reciente Copa del Mundo femenina 2023.

Prueba de ellos son los casi 400 mil seguidores que posee en Instagram, red social en donde publica sus distintos trabajos periodísticos, así como sus paseos por distintos lugares del planeta.

Cubrió eventos de gran importancia (Foto: Ana Jurka / Instagram)

Sea el lugar que vayas o la casa televisiva que escojas, sabemos que te irá bien, Ana. ¡Muchos éxitos en esta nueva aventura!