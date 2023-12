Después de liderar con éxito durante tres temporadas “La casa de los famosos”, se anunció que Héctor Sandarti de Guatemala no formaría parte de los planes para la cuarta edición del reality de Telemundo. El presentador de 55 años dirigirá un nuevo proyecto televisivo en su natal Guatemala: “¿Quién quiere ser millonario?”.

Las etapas se cierran y eso es lo que hizo Héctor Sandarti el pasado mes de septiembre. Luego de tres temporadas de gran éxito como presentador de “La casa de los famosos”, el oriundo de Guatemala vio que era necesario un reto en su vida artística y decidió tomar otra aventura.

Por medio de un comunicado oficial, la cadena reveló que Sandarti no formaba parte de los planes de la cuarta temporada de programa, por lo que decidieron agradecerle por todo el tiempo que estuvo en el plató.

Héctor Sandarti destaca por su carisma en la conducción (Foto: Telemundo)

“Héctor Sandarti, una de las personalidades más carismáticas y queridas de la TV hispana, no estará como copresentador de la cuarta temporada de La casa de los famosos por Telemundo. Estamos muy agradecidos por su trabajo, dedicación y profesionalismo en las tres exitosas temporadas que condujo al lado de Jimena Gállego”, enfatizó Telemundo a un conocido medio.

EL NUEVO RETO DE HÉCTOR SANDARTI EN “¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO”

Dos meses fueron necesarios para que Sandarti decida emprender un nuevo camino a sus 55 años. Y qué mejor que aparecer en un nuevo formato con su público de siempre.

Eso sí, no han sido meses tranquilos en la vida de Héctor Sandarti. Perdió a su madre hace poco y rompió palitos con un programa que conocía de sol a sombra. Sin embargo, el propio conductor sabe que los retos se afrontan, por lo que conducirá la segunda temporada de “¿Quién quiere ser millonario?”.

“Rumbo a un nuevo destino que me encanta. ¡Pura vida! Empieza un fin de año con mucho trabajo, viajes y nuevos proyectos”, escribió. “Grabando la segunda temporada de ¿Quién Quiere Ser Millonario?, muy pronto por Guatemala”, dijo el presentador con una clara emotividad por redes sociales.

Además, se dio tiempo de anunciar las nuevas sorpresas que se avecinaban en la competencia de cara a la entrega que se dará el próximo 2024. “Esta temporada de ¿Quién Quiere Ser Millonario? viene mejor que nunca. Más emocionante, divertida y emotiva”, enfatizó.

Se ve que ante los momentos de crisis, las oportunidades surgen para los más talentosos. ¡Enhorabuena por esta nueva aventura, don Sergio!

¿POR QUÉ HÉCTOR SANDARTI FUE DESPEDIDO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS” DE TELEMUNDO?

Héctor Sandarti indicó que, tras su salida del programa, no tiene conocimiento de los motivos por los cuales Telemundo optó por retirarlo de la conducción de “La casa de los famosos”, pero muestra respeto hacia la decisión que han tomado.

“La compañía decidió. No sé [el motivo de su salida]. Simplemente tomaron la decisión de darle un nuevo giro al programa con nuevos talentos, pero no pasa nada, como siempre digo yo, ok va”, dijo al programa de entrevistas “Anetteando” de Anette Cuburu el 24 de octubre de 2023.

Héctor Sandarti formó parte de "La casa de los famosos" durante las tres primeras temporadas (Foto: Telemundo)

Sea como fuere, se ve que Sandarti es de armas tomar. No se quedó de brazos cruzados y ahora formará parte de un proyecto fresco para su natal Guatemala.