Telemundo inició el año a lo grande con el estreno de la nueva temporada de “El señor de los cielos” y una nueva entrega de “La Casa de Los Famosos ”, programas con los cuales la cadena hispana busca derrotar a Univision en la lucha por la sintonía en Estados Unidos.

Y es que el reality regresa a la programación de Telemundo luego de su paso por TelevisaUnivision el año pasado, que estrenó “La casa de los famosos México” y que tuvo a Wendy Guevara como la única ganadora en la única temporada al aire en Las Estrellas.

Con su regreso a Telemundo, el programa ya ha tenido polémica, momentos sentimentales y hasta un eliminado: el modelo y exfutbolista Christian Estrada, que se despidió de Aleska Génesis con una romántica propuesta.

Christian Estrada y Aleska Génesis protagonizaron comprometedores momentos en "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

LA ELIMINACIÓN DE CHRISTIAN ESTRADA

Este lunes 29 de enero se realizó la primera jornada de eliminación en la nueva temporada, a la que llegaron cinco participantes, que fueron salvándose uno tras otro hasta llegar a Christian Estrada, el primer eliminado del reality.

“Me siento con muchas emociones, sorprendido de todo lo que ha pasado. Con nerviosismo, pero en paz”, inició.

La primera en ser salvada fue Thalí García y le siguió Alfredo Adame, mientras que el tercero fue el fisicoculturista Rodrigo Romeh y finalmente Clovis Nienow aseguró su permanencia para dejar al exnovio de Alicia Machado fuera de competencia.

“Yo honestamente sí me esperaba mi salida porque yo antes de entrar a la casa venía con tanto chisme detrás de mí. Desafortunadamente, estuve una semana en la casa y la gente no me pudo conocer un poquito más, pero yo me quedo tranquilo, queda muy claro lo que Christian Estrada es capaz de hacer”, comentó en su mensaje de despedida.

Christian Estrada fue el primer eliminado de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

EL ROMÁNTICO MENSAJE DE CHRISTIAN ESTRADA A ALESKA GÉNESIS

Pese a solo haber compartido unos días con el grupo, a Christian Estrada se le quedó marcado un nombre: Aleska Génesis, la modelo venezolana y exnovia de Nicky Jam que busca llevarse el gran premio.

“Al principio yo traté de evitar mucho a las mujeres de la casa porque yo venía saliendo de una relación anterior muy fresca, pero con ella (Aleska) fue muy diferente”, inició.

Para el exfutbolista y modelo, la química con la modelo venezolana fue natural e instantánea, porque ella confiaba más en él que en los demás compañeros del reality.

“Yo sentía que ella se me acercaba mucho a mí, los compañeros de la casa se acercaban más a ella y ella se venía conmigo, entonces para mí obviamente es una mujer tan hermosa”, añadió.

Incluso, lanzó una advertencia a futuro: “Aparte de lo bonita que está, tiene un gran corazón y yo la verdad si sale ella soltera de la casa yo la voy a estar esperando allá fuera”.