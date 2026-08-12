Este miércoles 12 de agosto, los habitantes de Boston podrán observar un eclipse solar parcial, un fenómeno que transformará temporalmente la apariencia del Sol. A diferencia de las zonas donde el eclipse alcanzará la totalidad, en la capital de Massachusetts la Luna solo ocultará una pequeña porción del disco solar.

Aunque la cobertura será limitada, el evento permitirá apreciar el desplazamiento de la Luna frente al Sol y seguir de cerca la evolución del eclipse. Para observarlo sin poner en riesgo la vista, será imprescindible utilizar gafas o filtros solares certificados durante las fases parciales y evitar mirar directamente al astro sin protección adecuada.

Local timing and visibility details for the August 12 partial solar eclipse in Boston. Learn when the shadow begins, the peak coverage time over Massachusetts, and safe viewing recommendations. | Referencial image created by Depor using Chat GPT AI / GEC

¿A qué hora se verá el eclipse solar en Boston?

En Boston, el eclipse solar parcial comenzará a la 1:01 p. m. hora del este, llegará a su punto máximo a la 1:55 p. m. y finalizará a las 2:46 p. m. El fenómeno tendrá una duración aproximada de una hora y 35 minutos desde el primer hasta el último contacto visible entre la Luna y el Sol.

La recomendación para quienes deseen seguirlo es ubicarse con anticipación en un lugar despejado, con visión amplia hacia el cielo y sin edificios altos, árboles o estructuras que dificulten la observación.

Momento del eclipse Hora local en Nueva York (EDT) Qué ocurrirá Inicio del eclipse parcial 1:01 p. m. La Luna comienza a cubrir el borde del Sol Máximo del eclipse 1:55 p. m. Se observará la mayor cobertura solar Fin del eclipse parcial 2:46 p. m. La Luna deja por completo el disco solar. Duración aproximada 1 h 35 min Ventana total de observación

Los horarios corresponden a la hora local del este de Estados Unidos y pueden variar ligeramente según el punto específico desde el cual se observe dentro del área metropolitana.

¿Qué porcentaje del Sol se cubrirá en Boston?

El porcentaje máximo de visibilidad del eclipse en Boston será de aproximadamente 16% . Es decir, en el punto máximo, la Luna ocultará cerca de una décima parte de la superficie aparente del Sol.

Esto significa que no habrá oscuridad repentina ni un cambio dramático en la temperatura, como sí ocurre durante un eclipse total. Para el ojo sin instrumentos, la luz ambiental seguirá pareciendo propia de una tarde soleada; por eso, el efecto será más interesante al mirar el Sol mediante gafas adecuadas o por proyección indirecta.

Ciudad Hora máxima Cobertura máxima del Sol Boston 13:55 16%

¿Dónde transmiten el eclipse solar en EE.UU.?

Si las nubes impiden verlo desde Boston, la NASA transmitirá el eclipse en vivo en inglés desde las 1:15 p. m. EDT , con imágenes de las zonas ubicadas en la trayectoria de totalidad y explicaciones de especialistas.

Para disfrutar el eclipse solar en Boston, reserva el intervalo entre la 1:01 p. m. y las 2:46 p. m., presta especial atención a las 1:55 p. m. y no olvides las gafas certificadas. Aunque la cobertura será de solo 16%, el evento ofrece una escena astronómica poco frecuente y una buena excusa para levantar la mirada al cielo.