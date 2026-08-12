Este miércoles 12 de agosto, un eclipse solar será visible en gran parte del hemisferio norte y en Estados Unidos será visible de forma parcial en más de 20 estados del país. Por esta razón, aquí te dejaré con la hora exacta para apreciar este eclipse solar en USA este 12 de agosto de 2026, para que sepas en qué ciudades será observable y cuánto tiempo va a durar este fenómeno en el firmamento.
Hay que mencionar que desde ninguna ciudad de Estados Unidos se verá la totalidad de este eclipse solar, algo que es importante a tener en cuenta si quieres observar este fenómeno, pues deberás usar gafas especiales para apreciar el eclipse solar sin ningún tipo de inconveniente o perjuicio para tu salud.
Hora exacta del eclipse solar en Estados Unidos hoy 12 de agosto
A continuación, te dejaré con la lista de los 25 estados de USA en donde será visible este eclipse solar del miércoles 12 de agosto, con la hora exacta de inicio y fin para cada una de ellas.
Cabe señalar que estas serán las ciudades en donde habrá una mayor visibilidad de este eclipse solar en Estados Unidos para el 12 de agosto.
- Anchorage, Alaska: 7:36–9:09 a. m.; máximo 8:21 a. m.; cobertura 27,9 %.
- Albany, Nueva York: 1:00–2:39 p. m.; máximo 1:50 p. m.; cobertura 13 %.
- Nueva York, NY: 1:07–2:44 p. m.; máximo 1:54 p. m.; cobertura 18,6 %.
- Boston, Massachusetts: 1:01–2:46 p. m.; máximo 1:55 p. m.; cobertura 16 %.
- Augusta, Maine: 12:55–2:47 p. m.; máximo 1:53 p. m.; cobertura 21,3 %.
- Bismarck, North Dakota: 11:47 a. m.–12:07 p. m.; máximo 11:57 a. m.; cobertura apenas 0,09 %.
|Estado / territorio
|Inicio
|Máximo aproximado*
|Fin
|Alaska
|7:34 a. m. AKDT
|—
|9:31 a. m. AKDT
|Montana
|10:27 a. m. MDT
|—
|11:15 a. m. MDT
|North Dakota
|10:27 a. m. MDT / 11:xx CDT
|—
|12:36 p. m. CDT
|Minnesota
|11:28 a. m. CDT
|—
|12:57 p. m. CDT
|South Dakota
|11:50 a. m. CDT
|—
|12:21 p. m. CDT
|Wisconsin
|11:39 a. m. CDT
|—
|1:01 p. m. CDT
|Illinois
|12:09 p. m. CDT
|—
|12:44 p. m. CDT
|Iowa
|12:09 p. m. CDT
|—
|12:28 p. m. CDT
|Michigan
|12:35 p. m. EDT
|—
|2:13 p. m. EDT
|Maine
|12:47 p. m. EDT
|—
|2:52 p. m. EDT
|New York
|12:51 p. m. EDT
|≈1:54 p. m.
en NYC
|2:44 p. m. EDT
|Vermont
|12:52 p. m. EDT
|—
|2:43 p. m. EDT
|New Hampshire
|12:52 p. m. EDT
|—
|2:46 p. m. EDT
|Massachusetts
|12:59 p. m. EDT
|≈1:55 p. m.
en Boston
|2:49 p. m. EDT
|Connecticut
|1:02 p. m. EDT
|—
|2:44 p. m. EDT
|Rhode Island
|1:02 p. m. EDT
|—
|2:46 p. m. EDT
|New Jersey
|1:05 p. m. EDT
|—
|2:39 p. m. EDT
|Pennsylvania
|1:01 p. m. EDT
|—
|2:36 p. m. EDT
|Maryland
|1:12 p. m. EDT
|—
|2:34 p. m. EDT
|Delaware
|1:12 p. m. EDT
|—
|2:34 p. m. EDT
|Washington D. C.
|1:17 p. m. EDT
|—
|2:27 p. m. EDT
|Virginia
|1:16 p. m. EDT
|—
|2:33 p. m. EDT
|West Virginia
|1:11 p. m. EDT
|—
|2:25 p. m. EDT
|Ohio
|1:03 p. m. EDT
|—
|2:17 p. m. EDT
|Indiana
|1:09 p. m. EDT
|—
|1:58 p. m. EDT
|Kentucky
|1:40 p. m. EDT
|—
|1:45 p. m. EDT
|North Carolina
|1:30 p. m. EDT
|—
|2:28 p. m. EDT