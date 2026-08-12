Consulta cuál es la hora exacta del eclipse solar de este miércoles 12 de agosto de 2026 para verlo desde Estados Unidos, en las diferentes ciudades donde será visible. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta cuál es la hora exacta del eclipse solar de este miércoles 12 de agosto de 2026 para verlo desde Estados Unidos, en las diferentes ciudades donde será visible. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Este miércoles 12 de agosto, un eclipse solar será visible en gran parte del hemisferio norte y en Estados Unidos será visible de forma parcial en más de 20 estados del país. Por esta razón, aquí te dejaré con la hora exacta para apreciar este eclipse solar en USA este 12 de agosto de 2026, para que sepas en qué ciudades será observable y cuánto tiempo va a durar este fenómeno en el firmamento.

Hay que mencionar que desde ninguna ciudad de Estados Unidos se verá la totalidad de este eclipse solar, algo que es importante a tener en cuenta si quieres observar este fenómeno, pues deberás usar gafas especiales para apreciar el eclipse solar sin ningún tipo de inconveniente o perjuicio para tu salud.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- Eclipse solar en Estados Unidos EN VIVO este 12 de agosto: conoce los horarios, ciudades donde se verá, máximo del eclipse y cómo verlo online. FOTO DE MARTIN FERRIZ PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- Eclipse solar en Estados Unidos EN VIVO este 12 de agosto: conoce los horarios, ciudades donde se verá, máximo del eclipse y cómo verlo online. FOTO DE MARTIN FERRIZ PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

Hora exacta del eclipse solar en Estados Unidos hoy 12 de agosto

A continuación, te dejaré con la lista de los 25 estados de USA en donde será visible este eclipse solar del miércoles 12 de agosto, con la hora exacta de inicio y fin para cada una de ellas.

Cabe señalar que estas serán las ciudades en donde habrá una mayor visibilidad de este eclipse solar en Estados Unidos para el 12 de agosto.

  • Anchorage, Alaska: 7:36–9:09 a. m.; máximo 8:21 a. m.; cobertura 27,9 %.
  • Albany, Nueva York: 1:00–2:39 p. m.; máximo 1:50 p. m.; cobertura 13 %.
  • Nueva York, NY: 1:07–2:44 p. m.; máximo 1:54 p. m.; cobertura 18,6 %.
  • Boston, Massachusetts: 1:01–2:46 p. m.; máximo 1:55 p. m.; cobertura 16 %.
  • Augusta, Maine: 12:55–2:47 p. m.; máximo 1:53 p. m.; cobertura 21,3 %.
  • Bismarck, North Dakota: 11:47 a. m.–12:07 p. m.; máximo 11:57 a. m.; cobertura apenas 0,09 %.
NASA TV Plus EN VIVO GRATIS: cómo ver el eclipse solar total del 12 de agosto EN DIRECTO por streaming desde EE.UU. y España | VIDEO
NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)

Estado / territorioInicioMáximo aproximado*Fin
Alaska7:34 a. m. AKDT9:31 a. m. AKDT
Montana10:27 a. m. MDT11:15 a. m. MDT
North Dakota10:27 a. m. MDT / 11:xx CDT12:36 p. m. CDT
Minnesota11:28 a. m. CDT12:57 p. m. CDT
South Dakota11:50 a. m. CDT12:21 p. m. CDT
Wisconsin11:39 a. m. CDT1:01 p. m. CDT
Illinois12:09 p. m. CDT12:44 p. m. CDT
Iowa12:09 p. m. CDT12:28 p. m. CDT
Michigan12:35 p. m. EDT2:13 p. m. EDT
Maine12:47 p. m. EDT2:52 p. m. EDT
New York12:51 p. m. EDT≈1:54 p. m.
en NYC		2:44 p. m. EDT
Vermont12:52 p. m. EDT2:43 p. m. EDT
New Hampshire12:52 p. m. EDT2:46 p. m. EDT
Massachusetts12:59 p. m. EDT≈1:55 p. m.
en Boston		2:49 p. m. EDT
Connecticut1:02 p. m. EDT2:44 p. m. EDT
Rhode Island1:02 p. m. EDT2:46 p. m. EDT
New Jersey1:05 p. m. EDT2:39 p. m. EDT
Pennsylvania1:01 p. m. EDT2:36 p. m. EDT
Maryland1:12 p. m. EDT2:34 p. m. EDT
Delaware1:12 p. m. EDT2:34 p. m. EDT
Washington D. C.1:17 p. m. EDT2:27 p. m. EDT
Virginia1:16 p. m. EDT2:33 p. m. EDT
West Virginia1:11 p. m. EDT2:25 p. m. EDT
Ohio1:03 p. m. EDT2:17 p. m. EDT
Indiana1:09 p. m. EDT1:58 p. m. EDT
Kentucky1:40 p. m. EDT1:45 p. m. EDT
North Carolina1:30 p. m. EDT2:28 p. m. EDT
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