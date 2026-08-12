El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 será parcial en Estados Unidos: podrá observarse desde Alaska hasta sectores del norte, medio oeste y noreste del país norteamericano, con una visibilidad limitada en algunas ciudades de la Costa Este. La totalidad no será visible en territorio estadounidense; ocurrirá en una franja que incluye Groenlandia, Islandia, el norte de España y una pequeña zona de Portugal. Para la comunidad hispana en EE. UU., esta guía reúne el mapa de visibilidad, los estados y ciudades donde se verá el “mordisco” de la Luna sobre el Sol, los horarios locales y las recomendaciones de seguridad para seguir el fenómeno.

Revisa cuál es el mapa de los estados dentro de USA desde donde podrá ser visible el eclipse solar parcial, que se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

Mapa del eclipse solar en Estados Unidos

El mapa oficial de la NASA muestra dos zonas principales: la franja roja corresponde a la totalidad —que no cruza Estados Unidos— y las líneas amarillas identifican los sitios que verán el eclipse parcial. Los porcentajes del mapa representan la porción máxima del Sol que quedará cubierta por la Luna.

En Estados Unidos, el eclipse parcial será visible en Alaska y en partes de Connecticut, Delaware, Washington D.C., Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin.

La mayor cobertura solar entre las ciudades destacadas por la NASA se registrará en Fairbanks, Alaska, donde la Luna cubrirá cerca del 37% del Sol. En el noreste, Bangor, Maine, alcanzará 24%; Portland, Maine, 19%; Boston, 16%; y Nueva York, 9%.

Dónde se verá el eclipse solar en Estados Unidos

Alaska tendrá la mejor visibilidad

Alaska será una de las regiones estadounidenses con mejor vista del eclipse parcial. La NASA calcula una cobertura de 37% en Fairbanks, 28% en Anchorage y 17% en Juneau.

Ciudad Inicio Máximo Cobertura máxima Final Fairbanks, Alaska 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37% 9:18 a. m. Anchorage, Alaska 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28% 9:09 a. m. Juneau, Alaska 7:41 a. m. 8:24 a. m. 17% 9:08 a. m.

Horarios locales.

El noreste verá un eclipse parcial

El fenómeno también llegará al noreste de Estados Unidos alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde. Maine concentrará algunos de los porcentajes de ocultación más altos de los estados contiguos, mientras que Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. verán una cobertura menor.

Ciudad Inicio Máximo Cobertura máxima Final Bangor, Maine 12:54 p. m. 1:53 p. m. 24% 2:49 p. m. Portland, Maine 12:57 p. m. 1:53 p. m. 19% 2:27 p. m. Boston, Massachusetts 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16% 2:46 p. m. Nueva York, Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9% 2:38 p. m. Filadelfia, Pensilvania 1:11 p. m. 1:53 p. m. 7% 2:35 p. m. Washington D.C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 4% 2:27 p. m.

Horarios locales.

Medio oeste y norte del país

También habrá visibilidad parcial en distintos puntos del medio oeste y norte de Estados Unidos. Sin embargo, la cobertura será baja en varios lugares: por ejemplo, la NASA estima 3% en Detroit.

La tabla de Time and Date incluye, entre otros, a Illinois, Iowa, Minnesota, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wisconsin dentro de los estados donde el eclipse será visible, con horas locales que dependen de la ciudad y la zona horaria.

¿Dónde ver el eclipse solar EN VIVO?

Quienes vivan fuera de la zona de visibilidad, tengan cielo nublado o prefieran seguir la totalidad desde Europa podrán verlo mediante la transmisión oficial de la NASA. La cobertura en inglés comenzará a la 1:15 p. m. ET del 12 de agosto a través de NASA Live.

La señal ofrecerá vistas desde la trayectoria del eclipse y entrevistas con expertos. La NASA no confirma, en la información consultada, una transmisión oficial en español.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura

Un eclipse parcial no debe observarse directamente sin protección, incluso cuando el Sol parezca poco brillante o esté parcialmente cubierto. La NASA recomienda usar gafas para eclipses o visores solares certificados bajo la norma ISO 12312-2.

No uses gafas de sol convencionales: no ofrecen la protección necesaria.

No mires al Sol mediante celulares, cámaras, binoculares, telescopios o lentes ópticos si no tienen un filtro solar especializado colocado en la parte frontal.

Una alternativa segura es un proyector estenopeico: permite observar de manera indirecta la imagen proyectada del eclipse.

Busca un espacio abierto con una vista despejada hacia el Sol y revisa el pronóstico meteorológico de tu ciudad antes de salir.

Conoce el mapa con los estados de Estados Unidos desde donde será visible el eclipse solar parcial de este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar en Estados Unidos

¿El eclipse solar del 12 de agosto será total en Estados Unidos?

No. En Estados Unidos solo será visible como eclipse parcial. La totalidad se observará en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y un pequeño rincón de Portugal.

¿En qué estados será visible el eclipse?

La visibilidad parcial incluye Alaska y partes de 26 estados más Washington D.C.; entre ellos, Maine, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Vermont, Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota y Carolina del Norte. La lista completa y los horarios por estado están disponibles en el mapa interactivo de Time and Date.

¿A qué hora se verá en Nueva York?

En Nueva York, el eclipse parcial comenzará a la 1:07 p. m., llegará a su punto máximo a la 1:54 p. m. y finalizará a las 2:38 p. m., hora local. La cobertura máxima prevista es de 9%.

¿A qué hora será el máximo en Boston?

En Boston, Massachusetts, el eclipse comenzará a la 1:01 p. m., tendrá su máximo a la 1:55 p. m. y terminará a las 2:46 p. m., hora local. La Luna cubrirá aproximadamente 16% del disco solar.

¿Puedo mirar el eclipse sin gafas especiales?

No. Durante un eclipse parcial nunca es seguro mirar directamente al Sol sin gafas para eclipses certificadas, visor solar seguro o un método de observación indirecta.