¿La espera se terminará esta noche? El Powerball sortea este sábado 8 de agosto un jackpot estimado de $856 millones y millones de jugadores estarán pendientes de una combinación de seis números. El sorteo está programado para las 10:59 p.m. ET; después de la extracción podrás comprobar aquí las cinco bolas blancas, el Powerball y el resultado del Power Play.

Números ganadores del Powerball hoy, 8 de agosto

Ya se conocen los números del sorteo de este sábado. La combinación se publicará después de la extracción y permitirá comprobar si algún boleto consiguió el premio mayor.

Resultado del Powerball:

Dato Resultado Fecha 8 de agosto de 2026 Números ganadores 5-9-35-54-63 Powerball 7 Power Play 3x Jackpot $856 millones Pago único $370.7 millones

Una vez publicados los resultados, revisa primero las cinco bolas blancas y después el número del Powerball. Para quedarse con el jackpot es necesario acertar las seis cifras.

¿Ya hay ganador del Powerball de este sábado?

No hubo ganador del Powerball en el sorteo del sábado 8 de agosto, por lo que el premio mayor para el sorteo del lunes se incrementó a 905 millones de dólares (con un cash value de $391.9 millones).

Cabe precisa que no hay un ganador confirmado antes del sorteo. La respuesta dependerá de los boletos que hayan conseguido la combinación completa durante la jornada del sábado.

El jackpot de $856 millones llega a esta extracción después de 41 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor. La última vez que Powerball tuvo un jackpot acertado fue el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron $20 millones.

Si uno o más jugadores aciertan los cinco números blancos y el Powerball, el premio será reclamado por los boletos ganadores.

¿De cuánto es el monto del sorteo del Powerball para el 8 de agosto 2026?

La cifra de $856 millones corresponde al premio anunciado en la modalidad de anualidad. Quien resulte ganador también podrá escoger un pago único estimado en $370.7 millones, antes de impuestos.

Modalidad Monto Anualidad $856 millones Pago único $370.7 millones

El jackpot de este sábado ya se encuentra entre los 10 más grandes en la historia de Powerball. Ocupa el octavo puesto, según la información publicada por la lotería.

¿Qué números salieron en el último sorteo?

El miércoles 5 de agosto tampoco hubo ganador del jackpot. Los números extraídos fueron: 14 – 20 – 59 – 60 – 61 | Powerball: 25 | Power Play: 2x

Un boleto vendido en Ohio acertó los cinco números blancos y obtuvo $1 millón. Nadie consiguió la combinación necesaria para llevarse el premio mayor.

Resultados recientes del Powerball

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x 5 de agosto de 2026 14 – 20 – 59 – 60 – 61 25 2x 3 de agosto de 2026 8 – 30 – 41 – 48 – 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 – 17 – 27 – 48 – 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 – 36 – 40 – 42 – 57 2 2x

¿A qué hora salen los números del Powerball?

El sorteo comienza a las 10:59 p.m. ET. Si estás siguiendo la jornada desde otra parte del país, estos son los horarios de referencia:

Nueva York y Miami: 10:59 p.m.

10:59 p.m. Chicago y Houston: 9:59 p.m.

9:59 p.m. Denver: 8:59 p.m.

8:59 p.m. Los Ángeles y Las Vegas: 7:59 p.m.

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados.

¿Cómo saber si mi boleto ganó?

Cuando se publique la combinación oficial, compara los números de tu boleto con los resultados del sorteo.

Para ganar el jackpot necesitas:

acertar los cinco números blancos ;

; acertar el Powerball ;

; tener un boleto válido correspondiente al sorteo.

No importa el orden en que aparezcan los cinco números blancos.

También existen categorías de premios inferiores, por lo que acertar parte de la combinación puede generar un premio aunque no se consiga el jackpot.

¿Cuánto cuesta jugar Powerball?

Una jugada básica de Powerball cuesta $2. Los jugadores pueden añadir Power Play por $1 adicional, una opción que permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot.

Las probabilidades de acertar el premio mayor son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones.

¿Qué pasa si nadie gana los $856 millones?

Si ningún boleto consigue los cinco números blancos y el Powerball, el jackpot volverá a acumularse.

El próximo sorteo está previsto para el lunes 10 de agosto de 2026. El nuevo premio dependerá de lo ocurrido en la extracción de este sábado.

Un dato que cambia el Powerball desde este verano

El Reino Unido se incorporó recientemente a la venta de boletos de Powerball. La comercialización comenzó allí el 21 de julio de 2026, por lo que los jugadores británicos también pueden participar en esta carrera por el jackpot.

En Estados Unidos, Powerball se comercializa en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

FAQ: Preguntas frecuentes del sorteo Powerball del 8 de agosto de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball del 8 de agosto?

Todavía están pendientes. El sorteo se realiza a las 10:59 p.m. ET y los números serán actualizados después de la extracción.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado es de $856 millones. El valor de la opción de pago único es de $370.7 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

El miércoles 5 de agosto salieron 14 – 20 – 59 – 60 – 61, con Powerball 25 y Power Play 2x.

¿Alguien ganó el jackpot del miércoles?

No. Nadie acertó la combinación completa. Un boleto vendido en Ohio ganó $1 millón al acertar los cinco números blancos.

¿A qué hora se juega el Powerball?

La extracción se realiza a las 10:59 p.m. ET.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

Si el jackpot queda sin ganador este sábado, el siguiente sorteo será el lunes 10 de agosto.