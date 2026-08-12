El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 será seguido en distintos puntos del mundo y también contará con una cobertura especial de la NASA, que ofrecerá imágenes y comentarios durante el desarrollo del fenómeno astronómico. La transmisión permitirá observar en directo diferentes momentos del fenómeno astronómico, incluso desde lugares donde las condiciones meteorológicas o geográficas no permitan una buena visualización a simple vista.

En Estados Unidos, el fenómeno será visible de forma parcial, con diferencias en el porcentaje de ocultación dependiendo de la ciudad. Alaska tendrá algunas de las mejores condiciones de observación dentro del territorio estadounidense, mientras que varios estados del noreste, entre ellos Maine y Massachusetts, también podrán apreciar cómo la Luna se desplaza frente al Sol.

La NASA ofrecerá su cobertura oficial mediante sus plataformas digitales, con imágenes procedentes de distintos puntos de observación y explicaciones de especialistas. Para quienes quieran seguir el evento EN VIVO, esta alternativa permitirá apreciar la evolución del eclipse y conocer sus principales características sin necesidad de encontrarse dentro de la franja de totalidad.

El eclipse solar del 12 de agosto será visible de forma parcial en Estados Unidos. Revisa la hora exacta, ciudades con mayor cobertura y cómo observarlo. (Foto: NASA / Composición Depor)

¿Dónde ver NASA TV EN VIVO y gratis?

La cobertura oficial podrá verse desde la página NASA Live, a través de la plataforma gratuita NASA+, la aplicación oficial de la agencia, YouTube y sus canales sociales. La emisión especial sobre el eclipse total del hemisferio norte comenzará a la 1:15 p. m. (hora del Este de Estados Unidos).

La transmisión incluirá imágenes en directo desde la trayectoria del eclipse, explicaciones de especialistas y seguimiento científico del momento en que la umbra —la zona más oscura de la sombra de la Luna— recorra distintas regiones. La narración prevista por NASA será en inglés, pero las imágenes, mapas y visualizaciones convierten a la cobertura en una alternativa útil para seguir el fenómeno desde cualquier país.

Plataforma para ver NASA ¿Es gratis? Cómo acceder NASA Live / NASA+ Sí Web y plataforma oficial de NASA NASA App Sí Aplicación oficial para móviles y TV compatibles YouTube de NASA Sí Canal oficial de la agencia Redes sociales de NASA Sí Cobertura y enlaces en tiempo real Netflix, Amazon Prime o X Depende NASA advierte que pueden requerir suscripción o servicios externos

¿Cómo se integra NASA+ en la oferta de la NASA?

NASA+ es el servicio de streaming gratuito de la agencia, sin anuncios ni suscripción, que reúne directos, documentales originales y series bajo demanda. A diferencia del canal lineal, permite elegir qué ver y cuándo, con contenidos pensados para todo tipo de público, desde niños hasta entusiastas avanzados de la exploración espacial. NASA+ está disponible en navegadores, móviles y dispositivos de TV como Roku, Apple TV, Google TV y Amazon Fire TV.​

¿Qué ofrece NASA+?

Emisiones en vivo de lanzamientos, caminatas espaciales y eventos especiales.

Documentales originales sobre el programa Artemis, la EEI, Marte, telescopios espaciales, etc.

Series educativas y de divulgación para diferentes rangos de edad.

Contenido bajo demanda (VOD) con replays de eventos clave y producciones exclusivas.

¿A qué hora transmite NASA el eclipse solar hoy 12 de agosto?

La señal de LA NASA comenzará a la 1:15 p. m. EDT. Para una audiencia hispana en Estados Unidos y España:

País o zona Inicio de NASA EN VIVO Tipo de visibilidad Nueva York, Washington D. C. y Miami 1:15 p. m. EDT Eclipse parcial Chicago 12:15 p. m. CDT Eclipse parcial muy leve Denver 11:15 a. m. MDT Eclipse parcial Los Ángeles 10:15 a. m. PDT Eclipse parcial no visible o muy limitado, según ubicación. Anchorage, Alaska 9:15 a. m. AKDT Eclipse parcial España peninsular y Baleares 7:15 p. m. CEST Total en zonas del norte; parcial en otras áreas

En Estados Unidos, el eclipse será parcial y se concentrará en Alaska y sectores del norte y noreste. En Nueva York, por ejemplo, la Luna cubrirá cerca del 9% del disco solar alrededor de la 1:54 p. m.; en Boston, el máximo será de aproximadamente 16%; y en Fairbanks, Alaska, alcanzará 37%.