Un hombre que viven en Maine (Portland - Estados Unidos) tuvo la suerte de ganar la lotería del Mega Millions, muchos podrían pensar que esa noticia es de gran alegría para él y su familia; sin embargo, en su caso eso no es tan cierto. Y es que el afortunado ha sido acusado de demandar a su familia por no entregarles el monto que les prometió, tampoco abrir un fondo de un millón de dólares y no cubrir los gastos médicos de su padre.

Es así como el asunto se convirtió en una batalle legal entre él y la madre de su hija, ya que ella no habría respetado un acuerdo de confidencialidad que ambos tenía respecto a no contarle a la familia sobre este incremento económico gracias a la lotería. Aunque, según la mujer habría sido el propio ganador del sorteo quien anunció la noticia.

Por otro lado, el padre del ganador dice que el asunto fue como la madre de su nieta lo dice. “En febrero o marzo de 2023, mi hijo vino a mi casa… y nos informó a mí y a mi esposa que había ganado una gran cantidad de dinero en la Lotería del Estado de Maine”, escribió su padre en unos documentos judiciales.

“Entiendo que mi hijo ha declarado que no me dijo nada sobre su dinero ‘aparte del simple hecho de que había ganado’”, agregó el padre del afortunado ganador. Ahora, la demanda es porque el hombre hizo muchas promesas respecto al uso del dinero en su familia y hasta el momento de la publicación de la historia no las había cumplido.

Y es que de acuerdo con los demandantes, el ganador de la lotería dijo que construiría a su padre un garaje para reparar autos viejos, compraría la casa de su infancia, establecería un fondo de un millón de dólares y financiaría futuros gastos médicos de su padre y su madrastra. Su hijo también supuestamente le exigió no volver a hablar con Smith, la madre de su nieta, nunca más, lo que creó una brecha entre los dos.

“Le dije... ‘Tú no eres el hijo que conocí’”, escribió su padre en el expediente. “Se enojó y me llamó ‘dictador’ y ‘imbécil’. No he sabido nada de mi hijo desde entonces y él no ha hecho ninguna de las cosas que prometió”. Su hijo lo describió de manera diferente en sus propios documentos. “Cometí el error de decirle a mi padre que había ganado la lotería sin que él firmara un acuerdo de confidencialidad”, escribió el ganador de la lotería. Finalmente de acuerdo con el hombre, él no dijo lo que iba a hacer con su dinero y cómo ayudaría a su hija.

TE PUEDE INTERESAR