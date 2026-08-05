La Selección Mexicana Sub-20 se juega la clasificación a la próxima Copa del Mundo este miércoles 5 de agosto sobre la cancha del Estadio Cuauhtémoc en Puebla. El vital encuentro frente al combinado de Panamá arranca a las 10:00 p.m. ET (hora del Este) / 8:00 p.m. (Tiempo del Centro) / 7:00 p.m. PT (hora del Pacífico) . Toda la cobertura en directo de este definitorio cruce por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 Masculino de la Concacaf 2026 estará disponible a través de las pantallas de ESPN EN VIVO y la plataforma de streaming Disney Plus Online en territorio latinoamericano.

El escuadrón dirigido por el técnico Alex Diego aterriza en esta instancia decisiva tras consolidarse como la segunda mejor escuadra del torneo regional, únicamente superada por Estados Unidos. El Tricolor juvenil superó la fase de grupos mostrando gran solidez defensiva, registrando tres victorias consecutivas y manteniendo su arco totalmente invicto. Por el contrario, la selección panameña logró acceder a las rondas eliminatorias de manera agónica como uno de los mejores terceros lugares del Grupo C, impulsada anímicamente por su reciente goleada de 4-0 propinada al combinado de Honduras.

El equipo que logre imponerse en este duelo de eliminación directa obtendrá uno de los cuatro ansiados boletos que otorga la zona para el Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027. Además, el triunfo es un paso fundamental en el proceso para mantener vivas las esperanzas de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta intensa llave de cuartos de final se completará con los atractivos enfrentamientos entre EE.UU. y Guatemala, el cruce de Costa Rica frente a Haití, y el choque norteamericano de Canadá contra Jamaica.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20?

ESPN tendrá a su cargo la transmisión de México vs. Panamá EN VIVO para Panamá y distintos mercados de América Latina. El duelo corresponde a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y comenzará a las 9:00 p.m. en territorio panameño.

La cobertura de ESPN también estará disponible en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y numerosos países de Sudamérica y el Caribe. La señal y su ubicación dentro de la parrilla pueden variar según el territorio y el operador de televisión contratado.

Quienes opten por seguir el encuentro a través de Internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, servicio que ofrece acceso a la programación deportiva de ESPN en los mercados latinoamericanos habilitados.

Canales de ESPN para mirar México vs. Panamá

Países Canales TV Streaming Guatemala ESPN Disney+ Premium Norte Costa Rica ESPN Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Disney+ Premium Norte Honduras ESPN Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Disney+ Premium Norte México ESPN Disney+ Premium México Argentina ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile Brasil ESPN Disney+ Premium Brazil Chile ESPN Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Disney+ Premium Sur Cuba ESPN Disney+ Premium Caribbean Haití ESPN Disney+ Premium Caribbean Jamaica ESPN Disney+ Premium Caribbean Martinica ESPN Disney+ Premium Caribbean Panamá ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay ESPN Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite México vs. Panamá Sub-20 en Panamá?

En Panamá, el partido podrá verse EN VIVO por ESPN desde las 21:00 horas (9:00 p.m.). La transmisión por Internet estará disponible mediante Disney+ Premium Norte, por lo que los suscriptores podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles.

La expectativa alrededor del partido responde a lo que está en juego. Panamá alcanzó los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 como el mejor tercer lugar de la fase de grupos después de clasificar con un récord de 1-1-1 y seis goles marcados.

¿Dónde ver México vs. Panamá EN VIVO en USA?

La transmisión será diferente para quienes se encuentren en Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 10:00 p.m. ET (9:00 p.m. CT / 8:00 p.m. MT / 7:00 p.m. PT) y podrá verse por televisión a través de FS2 en inglés; mientras que en español se verá por TUDN.

Para seguir el partido online en territorio estadounidense estarán disponibles FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+. De esta manera, la cobertura estadounidense queda separada de la señal de ESPN destinada a buena parte del público latinoamericano.

ZONA DE EE. UU. HORARIO TV STREAMING Eastern Time (ET) 10:00 p.m. Fox Sports 2 / TUDN FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+ Central Time (CT) 9:00 p.m. Fox Sports 2 / TUDN FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+ Mountain Time (MT) 8:00 p.m. Fox Sports 2 / TUDN FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+ Pacific Time (PT) 7:00 p.m. Fox Sports 2 / TUDN FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. Panamá?

Disney+ Premium será la principal alternativa para seguir México vs. Panamá por streaming en Panamá, México y gran parte de Latinoamérica. El servicio permite acceder a los eventos deportivos de ESPN incluidos dentro de su oferta Premium, aunque la disponibilidad de determinadas señales puede variar según el territorio.

La plataforma puede utilizarse desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y diferentes reproductores multimedia, permitiendo seguir el encuentro fuera de la televisión tradicional siempre que se disponga de una suscripción activa y conexión a Internet.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV

Chromecast

Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

La oferta de Disney+ puede variar dependiendo del país. Para quienes buscan específicamente contenido deportivo, la principal diferencia se encuentra en el acceso disponible a las señales y eventos de ESPN.

Disney+ Estándar

Incluye el catálogo de películas y series disponible en la plataforma, contenidos de entretenimiento y una selección de programación deportiva de ESPN, según el mercado.

Disney+ Premium

El plan Premium amplía el acceso a la programación deportiva de ESPN y ofrece mejores prestaciones de reproducción, incluyendo calidad de imagen de hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles y reproducción simultánea en más dispositivos.

Para un partido como México vs. Panamá Sub-20, es recomendable comprobar antes del inicio que el evento aparezca disponible dentro de la programación deportiva de la cuenta y el territorio desde el que se accede.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Panamá Sub-20

DETALLE INFORMACIÓN Fecha Miércoles, 5 de agosto de 2026 Partido México vs. Panamá Competición Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 Instancia Cuartos de final Hora Panamá 21:00 (9:00 p.m.) Hora El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 20:00 Hora México (CDMX) 20:00 Hora Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 21:00 Hora Venezuela y Bolivia 22:00 Hora Argentina, Brasil y Uruguay 23:00 Hora Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT TV en Guatemala ESPN Streaming en Guatemala Disney+ Premium Norte TV en Estados Unidos Fox Sports 2 (FS2) y TUDN Streaming en Estados Unidos FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+ Clasificación en juego Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027