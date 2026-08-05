La Selección Mexicana Sub-20 se juega la clasificación a la próxima Copa del Mundo este miércoles 5 de agosto sobre la cancha del Estadio Cuauhtémoc en Puebla. El vital encuentro frente al combinado de Panamá arranca a las 10:00 p.m. ET (hora del Este) / 8:00 p.m. (Tiempo del Centro) / 7:00 p.m. PT (hora del Pacífico). Toda la cobertura en directo de este definitorio cruce por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 Masculino de la Concacaf 2026 estará disponible a través de las pantallas de ESPN EN VIVO y la plataforma de streaming Disney Plus Online en territorio latinoamericano.
El escuadrón dirigido por el técnico Alex Diego aterriza en esta instancia decisiva tras consolidarse como la segunda mejor escuadra del torneo regional, únicamente superada por Estados Unidos. El Tricolor juvenil superó la fase de grupos mostrando gran solidez defensiva, registrando tres victorias consecutivas y manteniendo su arco totalmente invicto. Por el contrario, la selección panameña logró acceder a las rondas eliminatorias de manera agónica como uno de los mejores terceros lugares del Grupo C, impulsada anímicamente por su reciente goleada de 4-0 propinada al combinado de Honduras.
El equipo que logre imponerse en este duelo de eliminación directa obtendrá uno de los cuatro ansiados boletos que otorga la zona para el Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027. Además, el triunfo es un paso fundamental en el proceso para mantener vivas las esperanzas de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta intensa llave de cuartos de final se completará con los atractivos enfrentamientos entre EE.UU. y Guatemala, el cruce de Costa Rica frente a Haití, y el choque norteamericano de Canadá contra Jamaica.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20?
ESPN tendrá a su cargo la transmisión de México vs. Panamá EN VIVO para Panamá y distintos mercados de América Latina. El duelo corresponde a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y comenzará a las 9:00 p.m. en territorio panameño.
La cobertura de ESPN también estará disponible en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y numerosos países de Sudamérica y el Caribe. La señal y su ubicación dentro de la parrilla pueden variar según el territorio y el operador de televisión contratado.
Quienes opten por seguir el encuentro a través de Internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, servicio que ofrece acceso a la programación deportiva de ESPN en los mercados latinoamericanos habilitados.
Canales de ESPN para mirar México vs. Panamá
|Países
|Canales TV
|Streaming
|Guatemala
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|El Salvador
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Honduras
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|México
|ESPN
|Disney+ Premium México
|Argentina
|ESPN
|Disney+ Premium Argentina
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium Chile
|Brasil
|ESPN
|Disney+ Premium Brazil
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium Chile
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium Sur
|Cuba
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean
|Haití
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean
|Jamaica
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean
|Martinica
|ESPN
|Disney+ Premium Caribbean
|Panamá
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium Argentina
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium Chile
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium Argentina
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium Sur
¿Qué canal transmite México vs. Panamá Sub-20 en Panamá?
En Panamá, el partido podrá verse EN VIVO por ESPN desde las 21:00 horas (9:00 p.m.). La transmisión por Internet estará disponible mediante Disney+ Premium Norte, por lo que los suscriptores podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles.
La expectativa alrededor del partido responde a lo que está en juego. Panamá alcanzó los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 como el mejor tercer lugar de la fase de grupos después de clasificar con un récord de 1-1-1 y seis goles marcados.
¿Dónde ver México vs. Panamá EN VIVO en USA?
La transmisión será diferente para quienes se encuentren en Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 10:00 p.m. ET (9:00 p.m. CT / 8:00 p.m. MT / 7:00 p.m. PT) y podrá verse por televisión a través de FS2 en inglés; mientras que en español se verá por TUDN.
Para seguir el partido online en territorio estadounidense estarán disponibles FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+. De esta manera, la cobertura estadounidense queda separada de la señal de ESPN destinada a buena parte del público latinoamericano.
|ZONA DE EE. UU.
|HORARIO
|TV
|STREAMING
|Eastern Time (ET)
|10:00 p.m.
|Fox Sports 2 / TUDN
|FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+
|Central Time (CT)
|9:00 p.m.
|Fox Sports 2 / TUDN
|FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+
|Mountain Time (MT)
|8:00 p.m.
|Fox Sports 2 / TUDN
|FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+
|Pacific Time (PT)
|7:00 p.m.
|Fox Sports 2 / TUDN
|FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. Panamá?
Disney+ Premium será la principal alternativa para seguir México vs. Panamá por streaming en Panamá, México y gran parte de Latinoamérica. El servicio permite acceder a los eventos deportivos de ESPN incluidos dentro de su oferta Premium, aunque la disponibilidad de determinadas señales puede variar según el territorio.
La plataforma puede utilizarse desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y diferentes reproductores multimedia, permitiendo seguir el encuentro fuera de la televisión tradicional siempre que se disponga de una suscripción activa y conexión a Internet.
Dispositivos compatibles con Disney+ Premium
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV
- Chromecast
- Computadoras Windows y Mac
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets Android
- iPad
¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?
La oferta de Disney+ puede variar dependiendo del país. Para quienes buscan específicamente contenido deportivo, la principal diferencia se encuentra en el acceso disponible a las señales y eventos de ESPN.
Disney+ Estándar
Incluye el catálogo de películas y series disponible en la plataforma, contenidos de entretenimiento y una selección de programación deportiva de ESPN, según el mercado.
Disney+ Premium
El plan Premium amplía el acceso a la programación deportiva de ESPN y ofrece mejores prestaciones de reproducción, incluyendo calidad de imagen de hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles y reproducción simultánea en más dispositivos.
Para un partido como México vs. Panamá Sub-20, es recomendable comprobar antes del inicio que el evento aparezca disponible dentro de la programación deportiva de la cuenta y el territorio desde el que se accede.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Panamá Sub-20
|DETALLE
|INFORMACIÓN
|Fecha
|Miércoles, 5 de agosto de 2026
|Partido
|México vs. Panamá
|Competición
|Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026
|Instancia
|Cuartos de final
|Hora Panamá
|21:00 (9:00 p.m.)
|Hora El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|20:00
|Hora México (CDMX)
|20:00
|Hora Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
|21:00
|Hora Venezuela y Bolivia
|22:00
|Hora Argentina, Brasil y Uruguay
|23:00
|Hora Estados Unidos
|10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT
|TV en Guatemala
|ESPN
|Streaming en Guatemala
|Disney+ Premium Norte
|TV en Estados Unidos
|Fox Sports 2 (FS2) y TUDN
|Streaming en Estados Unidos
|FOX Soccer Plus, Tubi y ViX+
|Clasificación en juego
|Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027