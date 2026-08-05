Guatemala se encuentra a noventa minutos de regresar a un Mundial Sub-20. La selección dirigida por Sebastián Bini afrontará este martes 4 de agosto su desafío más importante en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 cuando enfrente a Estados Unidos en los cuartos de final, una eliminatoria sin margen de error en la que estará en juego uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que tendrá como sedes a Azerbaiyán y Uzbekistán.

La Azul y Blanco alcanzó esta instancia como uno de los dos mejores terceros de la fase de grupos y ahora deberá superar al conjunto estadounidense, uno de los principales candidatos del campeonato. El reto es considerable, pero también lo es la oportunidad: una victoria permitiría a Guatemala disputar por tercera vez el principal torneo juvenil de selecciones, después de las históricas clasificaciones obtenidas para Colombia 2011 y Argentina 2023.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Guatemala y podrá verse EN VIVO por ESPN en territorio guatemalteco y otros países de Latinoamérica. Disney+ Premium ofrecerá la transmisión online, mientras que en Estados Unidos el partido arrancará a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT, con cobertura televisiva de Fox Sports 2 (FS2) y opciones de streaming a través de fuboTV, ViX y FOX One.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Guatemala vs. Estados Unidos por el Premundial Sub-20?

ESPN tendrá a su cargo la transmisión de Guatemala vs. Estados Unidos EN VIVO para Guatemala y distintos mercados de América Latina. El duelo corresponde a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y comenzará a las 7:00 p.m. en territorio guatemalteco.

La cobertura de ESPN también estará disponible en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y numerosos países de Sudamérica y el Caribe. La señal y su ubicación dentro de la parrilla pueden variar según el territorio y el operador de televisión contratado.

Quienes opten por seguir el encuentro a través de Internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, servicio que ofrece acceso a la programación deportiva de ESPN en los mercados latinoamericanos habilitados.

Canales de ESPN para mirar Guatemala vs. Estados Unidos

Países Canales TV Streaming Guatemala ESPN Disney+ Premium Norte Costa Rica ESPN Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Disney+ Premium Norte Honduras ESPN Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Disney+ Premium Norte México ESPN Disney+ Premium México Argentina ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile Brasil ESPN Disney+ Premium Brazil Chile ESPN Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Disney+ Premium Sur Cuba ESPN Disney+ Premium Caribbean Haití ESPN Disney+ Premium Caribbean Jamaica ESPN Disney+ Premium Caribbean Martinica ESPN Disney+ Premium Caribbean Panamá ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay ESPN Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Estados Unidos Sub-20 en Guatemala?

En Guatemala, el partido podrá verse EN VIVO por ESPN desde las 19:00 horas (7:00 p.m.). La transmisión por Internet estará disponible mediante Disney+ Premium Norte, por lo que los suscriptores podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles.

La expectativa alrededor del partido responde a lo que está en juego. Guatemala se encuentra a una victoria de volver a un Mundial Sub-20 y de igualar las generaciones que consiguieron las históricas clasificaciones de 2011 y 2023.

¿Dónde ver Guatemala vs. Estados Unidos EN VIVO en USA?

La transmisión será diferente para quienes se encuentren en Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 9:00 p.m. ET (8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT) y podrá verse por televisión a través de Fox Sports 2 (FS2).

Para seguir el partido online en territorio estadounidense estarán disponibles fuboTV, ViX y FOX One. De esta manera, la cobertura estadounidense queda separada de la señal de ESPN destinada a buena parte del público latinoamericano.

ZONA DE EE. UU. HORARIO TV STREAMING Eastern Time (ET) 9:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Central Time (CT) 8:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Mountain Time (MT) 7:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Pacific Time (PT) 6:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Guatemala vs. Estados Unidos?

Disney+ Premium será la principal alternativa para seguir Guatemala vs. Estados Unidos por streaming en Guatemala y gran parte de Latinoamérica. El servicio permite acceder a los eventos deportivos de ESPN incluidos dentro de su oferta Premium, aunque la disponibilidad de determinadas señales puede variar según el territorio.

La plataforma puede utilizarse desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y diferentes reproductores multimedia, permitiendo seguir el encuentro fuera de la televisión tradicional siempre que se disponga de una suscripción activa y conexión a Internet.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV

Chromecast

Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

La oferta de Disney+ puede variar dependiendo del país. Para quienes buscan específicamente contenido deportivo, la principal diferencia se encuentra en el acceso disponible a las señales y eventos de ESPN.

Disney+ Estándar

Incluye el catálogo de películas y series disponible en la plataforma, contenidos de entretenimiento y una selección de programación deportiva de ESPN, según el mercado.

Disney+ Premium

El plan Premium amplía el acceso a la programación deportiva de ESPN y ofrece mejores prestaciones de reproducción, incluyendo calidad de imagen de hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles y reproducción simultánea en más dispositivos.

Para un partido como Guatemala vs. Estados Unidos Sub-20, es recomendable comprobar antes del inicio que el evento aparezca disponible dentro de la programación deportiva de la cuenta y el territorio desde el que se accede.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Guatemala vs. Estados Unidos Sub-20

DETALLE INFORMACIÓN Fecha Martes 4 de agosto de 2026 Partido Guatemala vs. Estados Unidos Competición Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 Instancia Cuartos de final Hora Guatemala 19:00 (7:00 p.m.) Hora El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 19:00 Hora México (CDMX) 19:00 Hora Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 20:00 Hora Venezuela y Bolivia 21:00 Hora Argentina, Brasil y Uruguay 22:00 Hora Estados Unidos 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT TV en Guatemala ESPN Streaming en Guatemala Disney+ Premium Norte TV en Estados Unidos Fox Sports 2 (FS2) Streaming en Estados Unidos fuboTV, ViX y FOX One Clasificación en juego Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027

¿Qué se juega Guatemala ante Estados Unidos?

El margen de error desaparece para Guatemala. Después de superar la fase de grupos, la selección de Sebastián Bini llega al cruce que puede definir el balance de todo su torneo. Si derrota a Estados Unidos, conseguirá el boleto al Mundial Sub-20 de 2027 y avanzará a las semifinales del campeonato de Concacaf.

La historia permite dimensionar la oportunidad. Guatemala debutó en una Copa Mundial Sub-20 en Colombia 2011, clasificación que además convirtió a aquella generación en la primera selección masculina del país que alcanzó un Mundial de fútbol once. Doce años después, la Bicolor regresó al torneo juvenil en Argentina 2023.

Ahora aparece una tercera oportunidad. Estados Unidos parte con ventaja en los pronósticos por su rendimiento y por la fortaleza que tradicionalmente ha mostrado en las categorías juveniles de Concacaf, pero el formato de eliminación directa reduce cualquier diferencia previa a un solo partido.

Para Guatemala, esa es precisamente la oportunidad: noventa minutos para transformar una campaña irregular en otra clasificación histórica.

Análisis de Noé Yactayo

“Estados Unidos llega a los cuartos de final con una ventaja evidente en rendimiento, profundidad de plantel y resultados, pero esa superioridad tendrá que trasladarla al campo durante noventa minutos. Guatemala, en cambio, afrontará el partido desde una posición diferente: sabe que no necesita dominar a su rival durante largos periodos para tener opciones, pero sí deberá competir con precisión y evitar errores que puedan inclinar demasiado pronto la eliminatoria.

La fase de grupos mostró a una selección guatemalteca irregular, capaz de avanzar pese a conseguir una sola victoria. Ese recorrido obliga a moderar las expectativas, aunque también ofrece una lectura favorable: la Bicolor llega hasta aquí después de haber atravesado momentos difíciles y ahora dispone de un partido para cambiar por completo la valoración de su campeonato.

Buena parte de sus posibilidades dependerá del orden. Estados Unidos probablemente intentará asumir la iniciativa, acelerar la circulación y llevar el encuentro hacia campo guatemalteco. Para el equipo de Sebastián Bini será fundamental no conceder espacios entre líneas, sostener la concentración defensiva y encontrar una salida limpia cuando recupere la pelota. Defender durante demasiado tiempo sin ofrecer una amenaza ofensiva terminaría acercando el partido al escenario que más favorece a los estadounidenses.

Guatemala también tendrá que saber convivir con momentos en los que no tenga el balón. Eso no significa renunciar al ataque. Las transiciones, las acciones a pelota parada y la capacidad para castigar cualquier pérdida del rival pueden convertirse en recursos decisivos. En una eliminatoria directa, generar pocas oportunidades no necesariamente es un problema; desperdiciarlas, probablemente sí.

Lo que está en juego termina colocando este encuentro en una dimensión diferente. Guatemala tiene delante la posibilidad de alcanzar su tercer Mundial Sub-20 después de Colombia 2011 y Argentina 2023. Conseguirlo frente a uno de los favoritos de Concacaf tendría un valor adicional: demostrar que el fútbol juvenil guatemalteco puede competir nuevamente por un lugar en el escenario internacional.

Estados Unidos tiene más argumentos antes de comenzar el partido. Guatemala tiene la oportunidad de hacer que esos argumentos resulten insuficientes. Esa es, finalmente, una de las particularidades de las eliminatorias: los antecedentes ayudan a establecer quién es favorito, pero nunca deciden quién clasifica.”

Guatemala y Estados Unidos miden fuerzas este martes 4 de agosto por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf. El partido se juega en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México. La transmisión oficial en vivo y en directo estará a cargo de ESPN, Disney Plus, FOX Sports, fuboTV y ViX Premium. (VIDEO: @ElHeraldoGuate)