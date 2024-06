Millones de razones para ser feliz, es lo que sintió Nathan Wood, un granjero de la pequeña ciudad de Kootenai, en Idaho, quién ganó los $2 millones de dólares en un sorteo del Powerball. Con ello se convirtió en millonario en tan solo un día. En la siguiente nota, te contamos los detalles de esta maravillosa historia. Como Nathan, tú también puedes ser uno de los ganadores y cambiar tu vida por completo.

¿Dónde y cuándo compró el boleto de Powerball?

El 15 de mayo, Nathan Wood asistió a la estación de servicio Arnie’s Payless Gas con el fin de echarle gasolina al tanque de su camión, que venía presentando ruidos extraños. Mientras llenaba el tanque, fue a comprar sus boletos de lotería: 2 de Powerball y 2 de Mega Millions. Sin saber que aquella compra cambiaría su vida por el resto de sus días.

¿Cómo se enteró que era el ganador del Powerball?

Pasados unos días después del sorteo, su esposa es quien le brinda la noticia tan esperada. “Ella me dijo que habíamos acertado a las 5 bolas blancas del Powerball. Yo no podía creerlo. Y luego volví a sembrar cebollas”, relató Wood, quién aún no procesaba la noticia.

Las siguientes acciones de Nathan fueron contactar a un contador para que sea asesorado financieramente y así manejar prudentemente su nuevo estatus económico. “Lo primero que voy a hacer es arreglar la bomba de combustible de mi camión”, indicó el millonario.

La estación Arnie’s Payless Gas, donde fue vendido el boleto ganador, recibió una comisión de $25,000 de la Lotería de Idaho. Por lo que la noticia de Nathan no solo hizo ganar a la familia Wood, sino también a la comunidad local.

El ganador aún no ha decidido cómo invertirá su fortuna, por el momento piensa asegurar a su familia y su querida granja.

¿Qué es el Powerball?

El Powerball es una de las loterías más populares en Estados Unidos. Es un juego de lotería multijurisdiccional que se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El juego fue lanzado originalmente en 1992 y ha crecido en popularidad desde entonces.

¿A qué hora se juega?

El Powerball se juega tres veces por semana en Estados Unidos: los lunes, los miércoles y los sábados por la noche. Las horas exactas pueden variar según el estado en el que te encuentres, pero generalmente los sorteos se realizan alrededor de las 10:59 pm (ET). Sin embargo, te recomendamos verificar con la lotería estatal o consultar el sitio web oficial del Powerball para confirmar la hora exacta del sorteo en tu ubicación específica.

¿Cómo se juega el Powerball?

En el Powerball, los jugadores eligen números de dos conjuntos diferentes: cinco números principales del 1 al 69, y un número adicional llamado “Powerball” del 1 al 26. Para ganar el premio mayor (jackpot), un jugador debe acertar los cinco números principales y el Powerball. Además del premio mayor, hay ocho categorías de premios secundarios basadas en la combinación de números acertados.

¿Qué hacer si ganas el sorteo?

Si ganas el Powerball en Estados Unidos, lo primero que debes hacer es verificar cuidadosamente tu boleto y guardarlo en un lugar seguro. Acto seguido, deberás decidir entre el pago único y los pagos anuales, a la vez que desarrollas un plan financiero sólido para disfrutar responsablemente de tu premio.

¿Quiénes pueden participar?

El sorteo Powerball está abierto a cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad y ubicación establecidos por las autoridades de lotería en los Estados Unidos, donde se lleva a cabo. Esto generalmente significa tener al menos 18 años y estar físicamente presente en uno de los estados participantes al momento de comprar un boleto. Sin embargo, las leyes y regulaciones específicas pueden variar según el estado, por lo que es importante verificar las normativas locales antes de participar.

TE PUEDE INTERESAR