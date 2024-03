El lanzamiento de “Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”) sigue generando repercusiones en las principales productoras de televisión en Estados Unidos. Tras la revelación de que Brian Peck cometió abuso sexual contra Drake Bell durante su tiempo en Nickelodeon, el escándalo parece estar involucrando a más personas y actores de la industria por haber respaldado al exproductor cuando enfrentaba su sentencia en 2004 por agresión sexual. ¡Atención con los nombres que figuran en esta nota!

Nickelodeon ha sido cuna de grandes series de éxito dirigidas hacia un público juvenil. Sitcoms como “Drake & Josh”, “El show de Amanda” y “iCarly” lograron popularidad entre los niños y adolescentes del hogar. Sin embargo, detrás de estas divertidísimas historias, se escondía una oscura historia que involucra a crímenes de agresión sexual contra una de las máximas estrellas de la cadena estadounidense, el actor y cantante Drake Bell.

De acuerdo al portal People, basado en la emisión del documental estrenado el 17 de marzo, James Marsden fue uno de los actores que habría apoyado a Peck antes de que sea sentenciado en 2004 por crímenes de índole sexual.

Drake Bell en la serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Foto: Investigation Discovery)

El citado magazine indica que Marsden, quien saltara a la fama por cintas como “X-Men” y “Sonic”, alegó que conocía a Brian Peck desde que eran adolescentes y que era incapaz de que cometa alguna de las atrocidades que se le acusaba.

EL APOYO DE VARIOS ACTORES A BRIAN PECK: ESTO DIJERON JAMES MARSDEN Y OTRAS FIGURAS SOBRE EL EXEMPLEADO DE NICKELODEON

El actor de 50 años lamentó el sufrimiento que padeció Peck al ser acusado de agresión sexual a inicios de los 2000. La versión del histrión rezaba que conocía de pies a cabeza, y sabía lo que estaba atravesando el exempleado de Nicklodeon.

“Les aseguro que lo que ha pasado Brian en el último año es el sufrimiento de 100 hombres”, fue la carta que Marsden le habría escrito a Peck antes de que sea acusado oficialmente.

Para sorpresa de muchos, otras figuras estelares también apoyaron a Peck en su momento. Nombres como Will Friedle y Rider Strong, de la serie “Boy Meets World”, también se pusieron de lado de Brian. Posteriormente, ambos mencionaron que había distorsionado los cargos, presentándolos en contra de las verdaderas víctimas.

James Marsden fue uno de los actores que salió a apoyar a Brian Peck en medio del escándalo (Foto: Chris Delmas / AFP)

“Te acercas al tipo que ahora recuerdas como un adulto y dices: ‘Es horrible’”, había dicho Will Friedle en su momento. “Y mi instinto inicialmente fue: ‘Bueno, mi amigo no puede ser así, esto no puede ser, así que tiene que ser culpa de la otra persona’. Y miro eso ahora como adulto y me dan ganas de llorar por haber sido tan ingenuo”, agregó.

Rider Strong también expresó arrepentimiento, admitiendo su desconocimiento sobre los actos perpetrados por el ex empleado de Nickelodeon contra Drake Bell: “En retrospectiva, (Peck) estaba llegando a un acuerdo y admitiendo una cosa, que es todo lo que nos admitió, pero parece que estaba siendo acusado de una serie de crímenes, que nosotros no sabíamos”.

A la par de los ya mencionados también se han logrado determinar el apoyo de otras figuras de la actuación. Nombres como Kimmy Robertson, Joanna Kerns, Taran Killam y el fallecido Alan Thicke se mostraron a favor de Peck en su debido momento.

Cabe mencionar que algunos de ellos ya salieron a pronunciarse y reconocen la gravedad de los hechos al apoya a Brian Peck en su momento, puesto que aseguran que la falta de información al respecto les jugó una mala pasada.

En tanto, y a la fecha, ni James Marsden o alguno de los mencionados no ha realizado ningún comentario respecto a su conexión con el ex entrenador, ni ha abordado el documental “Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV” .

¿QUIÉN ES BRIAN PECK?

Según Hollywood Life, Brian Peck fue el representante anterior de Drake Bell y un exentrenador de diálogo que estuvo involucrado en varias producciones de Nickelodeon desde finales de la década de 1990 hasta principios de los años 2000.

Cuando fue adolescente, el actor vivió una pesadilla al lado de Brian Peck, entrenador de diálogos de Nickelodeon (Foto: Drake Bell / Instagram)

En el año 2004, su trayectoria profesional se vio detenida cuando no negó una acusación de comportamiento sexual inapropiado con un menor de 16 años, además de una acusación por realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años, quien dos décadas después se identificó como Bell.

En ese momento, el juez dictaminó que el individuo debía cumplir una pena de 16 meses en prisión y registrarse como delincuente sexual.