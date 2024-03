El documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” continúa generando controversia en las redes sociales al revelar que Drake Bell, conocido por su papel principal en Nickelodeon, también fue objeto de agresión sexual mientras filmaba la serie “Drake & Josh” a principios de los años 2000. Sin embargo, más allá del contenido presentado en este revelador documental, han sido las reacciones de Josh Peck lo que ha llamado la atención en el mundo digital.

Han sido días turbios en la industria de la actuación. El destape que ha significado el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” ha traído cola en el plano mediático de las productoras más reconocidas de la televisión. Especialmente, en la compañía Nickelodeon, lugar donde aparentemente habrían sucedido los hechos.

Una de las celebridades más recientes en reaccionar a todo lo sucedido en el documental fue Josh Peck, célebre actor de “Drake & Josh” y parte del cuerpo actoral de la ganadora del Óscar “Oppenheimer”. ¿Por qué? Pues, todo hace indicar que se comunicó personalmente con quien fuese su medio hermano en la citada comedia americana.

JOSH PECK: ¿QUÉ DIJO SOBRE LOS ABUSOS A DRAKE BELL MOSTRADOS EN EL DOCUMENTAL “QUIET ON SET”?

Por medio de sus redes sociales personales, Peck enfatizó que le había tomado trabajo digerir todo lo que había visto en dicho documental, en especial, porque trabajó con Bell durante años en los estudios de grabación de Nickelodeon en California.

“Terminé el documental ‘Quiet On Set’ y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado, pero quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon”, sostuvo Peck vía Instagram.

El actor reveló sentirse afectado por lo visto en el documental (Foto: Josh Peck / Instagram)

En ese sentido, recalcó su mensaje de protección hacia los niños, sean famosos o no. “Hay que proteger a los niños. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer sanación para las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria”.

¡ABRÁZAME, HERMANO! DRAKE BELL AGRADECE EL APOYO DE JOSH PECK

La reacción de Josh Peck se dio días después de la presión de los fanáticos de la sitcom que protagonizaron los actores hace casi 20 años. Fue tal la insistencia en redes sociales que el propio Bell se apareció en redes sociales para dar a conocer que recibió el apoyo del actor de “Oppenheimer”.

“Amigos, sólo quiero que sepan que (Josh) se acercó a mí y que todo ha sido muy sensible. Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Y ha sido realmente grandioso. Sólo .quería que ustedes lo supieran y que se lo tomen con calma, sobre todo con él”, confesó Drake Bell.

Tengamos en cuenta que Drake Bell y Josh Peck grabaron juntos un aproximado de 65 episodios juntos en “Drake & Josh”, una de las apuestas juveniles más recordadas de los 2000. Junto a Miranda Cosgrove, los actores estadounidenses lograron escribir sus nombres en la historia de Nickelodeon.

Luego de que Josh Peck no invitara a Drake Bell a su boda las redes enloquecieron, los fans de ambos actores expresaron su apoyo y rechazo ante esa situación, incluso crearon divertidos memes. (Foto: Nickelodeon)

Antes de su despegue en la serie que llevaba sus nombres, Bell y Peck actuaron juntos en “El show de Amanda”. Ambas producciones fueron obra de Dan Schneider, el productor sobre el que recae todas estas señalizaciones de abuso sexual.