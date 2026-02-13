Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Alianza Atlético vs Alianza Lima, un duelo correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este sábado 14 de febrero en el Estadio Municipal Campeones del 36.

Resultado Primer Tiempo - Empate - 1.95 vía Betano

Anotan ambos equipos – 1.95 vía Betano

Más de 8.5 córners - 1.85 vía Betano

Análisis de apuestas Alianza Atlético vs Alianza Lima

Alianza Atlético se enfrenta a Alianza Lima en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. Los locales vienen de caer el pasado fin de semana, mientras que los blanquiazules ganaron sus dos duelos de Liga 1.

Los locales vencieron en la primera fecha al Cusco (1-0) y cayeron ante Los Chankas (1-0) el pasado fin de semana. Los dirigidos por Federico Urcioli se encuentran en la octava posición con tres unidades.

Por su parte, Alianza Lima derrotó en sus dos presentaciones a Sport Huancayo (1-2) y Comerciantes Unidos (2-1), pero cayeron en la primera fase de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. Los dirigidos por Pablo Guede se ubican en la tercera casilla con seis puntos.

Cabe mencionar que, en la pasada temporada, el duelo entre ambos en este escenario terminó en triunfo de Alianza Atlético (3-1), mientras que en el torneo anterior empataron en el Matute (1-1). Para esta ocasión se espera otro duelo parejo, aunque los visitantes son favoritos.

Empate en el primer tiempo

Por las características de ambos equipos, y sus anteriores resultados, es probable que el primer tiempo culmine en empate. Ese pronóstico se cumplió en las dos presentaciones de Alianza Atlético en la temporada.

Además, esto se dio en dos de los cuatro encuentros de Alianza Lima y en el último compromiso entre ambos.

Apuesta 1: Alianza Atlético vs Alianza Lima: Resultado Primer Tiempo - Empate - 1.95 vía Betano

Anotan ambos equipos

Ante el estilo ofensivo de ambos equipos, es probable que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los dos compromisos más recientes entre Alianza Atlético y Alianza Lima en Liga 1.

De igual manera, las dos escuadras marcaron en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los dirigidos por Pablo Guede en la campaña.

Apuesta 2: Alianza Atlético vs Alianza Lima: Anotan ambos equipos - 1.95 vía Betano

Más de 8.5 córners

En los dos compromisos de Alianza Lima en el Torneo Apertura se cobraron más de 8.5 tiros de esquina, por lo que esa historia podría repetirse. Asimismo, se superó esa cifra en dos de los anteriores tres partidos entre ambos.

Apuesta 3: Alianza Atlético vs Alianza Lima: Más de 8.5 córners - 1.85 vía Betano

Cuotas Alianza Atlético vs Alianza Lima

Resultado Cuotas Alianza Atlético 3.50 Empate 3.35 Alianza Lima 2.27

Alianza Atlético vs Alianza Lima: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 38 oportunidades. El balance es de 9 victorias de Alianza Atlético, 7 empates 22 triunfos de Alianza Lima. Los resultados de esos dos encuentros fueron los siguientes: