Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Alianza Atlético vs UTC, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este lunes 11 de agosto en el Estadio Municipal “Campeones del 36”.

Pronósticos: Alianza Atlético vs UTC





Menos de 2.5 goles – 1.69 vía Te Apuesto

– 1.69 vía Te Apuesto Alianza Atlético no recibe gol – 1.72 vía Te Apuesto

– 1.72 vía Te Apuesto Más de 8.5 córners – 1.74 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Alianza Atlético vs UTC

Alianza Atlético se enfrenta a UTC en un partido de la quinta jornada del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan necesitados, por lo que buscarán una victoria para salir de la zona baja de la clasificación. Cabe mencionar que los locales quieren recuperar el buen fútbol que mostraron en el pasado semestre.

Los locales dirigidos, por Gerardo Ameli, vienen de perder ante Binacional (2-0), mientras que en sus otras presentaciones terminaron en empate frente a Sport Huancayo (0-0), Alianza Lima (1-1) y Melgar (0-0). Se encuentran en la decimosexta casilla con 3 puntos.

Por su parte, UTC se ubica en el último lugar con solo 1 punto que consiguió en su anterior duelo fuera de casa (0-0 vs Binacional). Este conjunto, dirigido por Pablo Bossi, cayó en la fecha anterior en casa frente al Cusco y tiene un partido pendiente.

Un punto a considerar es que estos equipos empataron en sus últimos dos enfrentamientos. En esta ocasión, se espera nuevamente un duelo parejo, pero los locales aparecen como favoritos.

Duelo con pocos goles

Por lo que han mostrado ambos equipos en el Clausura, y sus enfrentamientos más recientes, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones de Alianza Atlético en el torneo.

Además, esto se dio en el único compromiso de UTC como visitante y en lo anterior cinco duelos entre ambos.

Apuesta 1: Alianza Atlético vs UTC: Menos de 2.5 goles – 1.69 vía Te Apuesto

Locales no reciben gol

Por su fortaleza defensiva, es probable que Alianza Atlético deje su valla invicta. Esto se dio en sus últimos tres partidos en casa. Además, se cumplió el pronóstico en tres de los anteriores cinco compromisos frente a UTC.

Asimismo, se debe señalar que los dirigidos por Bossi no anotaron en tres de sus anteriores cinco encuentros.

Apuesta 2:Alianza Atlético vs UTC: Alianza Atlético no recibe gol – 1.72 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners

Por la necesidad de sumar, y el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Esto se dio en tres de las cuatro presentaciones de Alianza Atlético, donde se incluyen sus dos partidos en casa.

De igual manera, en los tres duelos de UTC se superó esa cifra, así como en el partido entre ambos del Torneo Apertura.

Apuesta 3: Alianza Atlético vs UTC: Más de 8.5 córners – 1.74 vía Te Apuesto

Cuotas: Alianza Atlético vs UTC

Resultado Cuotas Alianza Atlético 1.41 Empate 4.23 UTC 7.42

Alianza Atlético vs UTC: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 19 ocasiones. El balance es de 8 victorias para Alianza Atlético, 4 empates y 7 triunfos del UTC. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: