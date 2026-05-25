Universitario buscará conseguir una gran alegría en un semestre muy irregular cuando se enfrente al Deportes Tolima en partido de la sexta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores, que se disputará este martes 26 de mayo en el Monumental. La U tiene la oportunidad de avanzar a octavos de final si logra sumar los tres puntos, pero el cuadro visitante intentará mostrar su mejor versión para seguir en el torneo

Pronósticos: Universitario vs Tolima





Universitario anota más de 1.5 goles – 2.25 vía Te Apuesto

Universitario anota el primer gol – 1.67 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Universitario vs Tolima

Universitario tiene dos empates consecutivos y cinco encuentros sin ganar.

La U ganó su último duelo en casa por Libertadores ante Nacional (4-2).

Tolima perdió sus tres compromisos más recientes.

Se anotaron más de 2.5 goles en las anteriores dos presentaciones del equipo colombiano.

Estos equipos igualaron sin goles en su enfrentamiento disputado en Colombia.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Tolima

Universitario se verá las caras con Tolima en un duelo correspondiente a la última jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. Se trata de un enfrentamiento directo por la clasificación a los octavos de final de la competición.

Los cremas viven un semestre muy irregular. Se encuentran en la tercera casilla con 5 puntos. Mientras que el equipo colombiano viene de quedar eliminado en su torneo local. Tolima se ubica en la segunda posición con 7 unidades.

Universitario llega con dos empates consecutivos ante Nacional (0-0) en Montevideo y Moquegua (0-0) en el Torneo Apertura. Además, en la presentación anterior en casa los cremas cayeron ante Atlético Grau (0-1).

Por su lado, Tolima tiene tres derrotas consecutivas. El pasado fin de semana el equipo Vinotinto y Oro cayó ante Atlético Nacional (3-1), mientras que en la fecha anterior perdieron frente al Coquimbo (3-0).

Se espera un partido parejo por la actualidad de ambos equipos, aunque no hay duda que Universitario es favorito en las apuestas por jugar en casa.

Nuestra apuesta segura: Goles de Universitario

Es probable que la U salga con todo al ataque por lo que podrían anotar más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro duelos más recientes en casa, así como en las últimas tres victorias.

De igual manera, se debe destacar que Tolima recibió más de 1.5 goles en sus anteriores dos compromisos.

Apuesta de valor: La U abre el marcador









Por jugar en casa no extrañaría que Universitario anote el primer gol. Esto se dio en dos de los tres triunfos más recientes de los cremas. Igualmente, Tolima en los pasados tres encuentros comenzó abajo en el marcador.

Comparativa de cuotas Universitario vs Tolima





Alineaciones probables Universitario vs Tolima







