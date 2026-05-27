Sporting Cristal visita al Cerro Porteño en duelo de la sexta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Los celestes se encuentran en la tercera posición con seis puntos, mientras que el equipo paraguayo se ubica en la cima con diez unidades. Los locales tienen dos triunfos al hilo y los dirigidos por Ze Ricardo llegan con un solo triunfo en sus siete compromisos más recientes.

Pronósticos: Cerro Porteño vs Sporting Cristal









No marcan ambos equipos – 1.63 vía Stake

Resultado de la primera mitad – Empate – 2.10 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Cerro Porteño vs Sporting Cristal









El Ciclón tiene dos triunfos al hilo sin recibir goles.

tiene dos triunfos al hilo sin recibir goles. Cerro Porteño empató tres de sus anteriores cuatro duelos en casa.

Los paraguayos no recibieron goles en sus tres victorias de la Copa.

Sporting Cristal solo tiene un triunfo en sus últimos diez partidos en condición de visitante.

Se anotaron más de 2.5 goles en los pasados tres duelos de los celestes.

Análisis y estado de forma: Cerro Porteño vs Sporting Cristal









Cerro Porteño y Sporting Cristal se verán las caras en duelo correspondiente a la sexta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Los locales quieren seguir dando sorpresas en la competición, mientras que el cuadro celeste intentará mostrar su mejor versión para cerrar de gran forma.

El Ciclón se encuentra en la cima de la clasificación con 10 puntos. Cerro Porteño viene de vencer el pasado fin de semana a Rubio Ñú (2-0). Además, en la jornada pasada de la competición los paraguayos vencieron al Palmeiras (0-1).

Por su parte, Sporting Cristal vive un semestre para el olvido. Los celestes vencieron el fin de semana al AD Tarma (2-1), mientras que en el torneo los dirigidos por Ze Ricardo cayeron ante Junior (3-2) en la jornada anterior.

Cabe mencionar que Cerro Porteño tiene cuatro partidos sin perder en la Libertadores y Sporting Cristal perdió sus anteriores dos presentaciones en la competición, así como tres de sus últimos cinco duelos. Por jugar en casa, no hay duda que los paraguayos son claros favoritos en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos no marcan





En cuatro de sus últimos cinco partidos de Cerro Porteño no anotaron ambos equipos, por lo que esa historia podría repetirse frente a Sporting Cristal. Además, esto se dio en las tres victorias del Ciclón en la Copa Libertadores.

Asimismo, ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco presentaciones de Sporting Cristal en la competición.

Apuesta de valor: empate en la primera mitad





El primer tiempo en dos de los anteriores cuatro partidos de Cerro Porteño terminó empatado, así como en unas de las dos presentaciones de Sporting Cristal fuera de casa en la actual edición de la Copa Libertadores.

Esto también se dio en la victoria de Cerro Porteño en casa frente al Junior de Barranquilla.

Comparativa de cuotas: Cerro Porteño vs Sporting Cristal









Alineaciones probables: Cerro Porteño vs Sporting Cristal







