FC Cajamarca y Alianza Lima se verán las caras en duelo de la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, que se jugará este domingo 31 de mayo. Los locales llegan con cuatro partidos al hilo sin perder, mientras que los dirigidos por Pablo Gueden vienen de ganar en sus anteriores dos presentaciones, con lo que lograron sellar el campeonato.

Pronósticos: FC Cajamarca vs Alianza Lima

Más de 2.5 goles – 2.10 vía Stake

Ambos equipos marcan – 2.05 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido de FC Cajamarca vs Alianza Lima

Este será el primer enfrentamiento entre ambos.

Anotaron ambos equipos en los cinco compromisos más recientes del Cajamarca.

En los tres anteriores partidos del Cajamarca en casa se marcaron más de 2.5 goles.

Alianza Lima ganó seis de sus últimos siete compromisos.

Se marcaron más de 2.5 goles en dos de las cuatro presentaciones más recientes de los blanquiazules.

Análisis y estado de forma: FC Cajamarca vs Alianza Lima

FC Cajamarca recibe la visita del campeón Alianza Lima en duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales llegan con la necesidad de sumar, mientras que el equipo blanquiazul buscará cerrar el primer semestre de la mejor manera.

Los dirigidos por Celso Ayala vienen de empatar con Alianza Atlético (1-1). Mientras que en el último compromiso en casa superaron al Sporting Cristal (3-1). Los recién ascendidos ganaron las dos presentaciones más recientes ante su afición. Se ubican en la decimoquinta posición con 16 puntos.

Por su parte, los campeones suman 39 unidades. Los dirigidos por el argentino Pablo Guede vienen de dos grandes victorias ante Cienciano (0-1) y Los Chankas (3-0). Intentarán conseguir su decimotercer triunfo del torneo.

Ante los últimos resultados y las características de ambos equipos se espera un partido abierto. Además, Alianza Lima aparece como el claro favorito por las diferencias entre las plantillas.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles

En cuatro de los últimos cinco partidos del Cajamarca se marcaron más de 2.5 goles, por lo que esta historia podría repetirse. Ese pronóstico también se cumplió en tres de las cinco presentaciones más recientes de Alianza Lima.

Asimismo, es importante señalar que solo en dos partidos en casa del FC Cajamarca se marcaron menos de 2.5 goles.

Apuesta de valor: ambos equipos marcan

Por el estilo que tienen los dos clubes, y las características del partido, es probable que los 90 minutos terminen sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cinco presentaciones del FC Cajamarca, así como en seis de los siete compromisos en casa.

De igual forma, ambas escuadras marcaron en dos de los anteriores cuatro partidos de Alianza Lima.

Comparativa de cuotas: FC Cajamarca vs Alianza Lima

Alineaciones probables: FC Cajamarca vs Alianza Lima