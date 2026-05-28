Universitario se enfrenta al Sport Huancayo en partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura, que se disputará el sábado 30 de mayo en el Monumental de Ate. Los cremas tienen seis presentaciones sin ganar, mientras que el equipo visitante llega con un solo triunfo en sus cinco compromisos anteriores.

Pronósticos: Universitario vs Sport Huancayo

Menos de 2.5 goles – 2.12 vía Betano

Más de 8.5 córners – 1.85 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido Universitario vs Sport Huancayo

Se marcaron menos de 2.5 goles en los cinco encuentros más recientes de la U.

Universitario apenas ganó dos de sus últimos cinco compromisos en casa.

Dos de los anteriores tres enfrentamientos entre ambos terminaron empatados.

Sport Huancayo perdió seis de los ocho partidos fuera de casa en el Apertura.

Anotaron ambos equipos en los pasados ocho duelos del Sport Huancayo.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Sport Huancayo

Universitario recibe la visita del Sport Huancayo en un partido correspondiente a la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas se encuentran en la cuarta posición con 26 puntos, mientras que el equipo visitante solo tiene 16 unidades.

La U llega con tres empates consecutivos y seis partidos sin ganar tomando en consideración tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores. En la jornada pasada, los cremas igualaron sin goles con Moquegua. Con ese mismo resultado terminó el enfrentamiento entre semana ante Tolima por la competición continental, por lo que quedaron últimos en su grupo.

Por su parte, Sport Huancayo empató el fin de semana anterior con Cienciano (2-2) y su último compromiso fuera de casa terminó con derrota por goleada frente al Melgar (4-1). Cabe mencionar que los visitantes solo están tres puntos por encima del colista Atlético Grau.

Ante el momento en que viven ambos equipos, se espera un partido parejo, pero no hay duda de que Universitario es favorito por las diferencias entre las plantillas, así como por el hecho de jugar en el Monumental.

Nuestra apuesta segura: Menos de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores cinco compromisos de la U, donde se incluyen dos presentaciones frente a su afición.

De igual manera, se anotaron menos de 2.5 goles en cuatro de los anteriores cinco partidos entre ambos.

Apuesta de valor: Más de 8.5 córners

En dos de los tres encuentros más recientes de la U se cobraron más de 8.5 córners, por lo que esta historia podría repetirse tomando en consideración la necesidad que tienen los locales de terminar con un triunfo. Mientras que las últimas tres visitas de Sport Huancayo culminaron con ocho tiros de esquina.

Comparativa de cuotas Universitario vs Sport Huancayo

Alineaciones probables Universitario vs Sport Huancayo