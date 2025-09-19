Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 21 de septiembre en el Matute.

Pronósticos: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos





Más de 2.5 goles – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Alianza Lima anota en ambas mitades – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Alianza Lima recibe la visita de Comerciantes Unidos en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura. Los blanquiazules intentarán mostrar su mejor versión para volver al triunfo en el campeonato, pero al frente tendrá a un cuadro visitante que llega con dos victorias consecutivas.

Cabe mencionar que los dirigidos por Néstor Gorosito podrían salir con un equipo alternativo porque tienen la mirada en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras el empate sin goles en la ida ante la U de Chile.

Los blanquiazules tienen dos jornadas sin ganar en el Clausura luego de empatar sin goles en su visita a Universitario en el clásico y caer frente a Deportivo Garcilaso (3-4) en su compromiso más reciente. Por ende, se ubican en la sexta posición con 12 puntos.

Por su parte, Comerciantes Unidos viene de vencer a Sport Boys (0-1) y al Sport Huancayo (2-0). Los dirigidos por Claudio Biaggio se encuentran en la octava posición con ocho puntos y tienen una sola caída en sus anteriores cinco presentaciones, la cual fue en casa frente a Alianza Universidad de Huánuco (1-2).

Cabe mencionar que Alianza Lima tiene tres triunfos consecutivos ante este rival, donde se incluye el duelo en el Apertura (0-1). En esta oportunidad, es muy probable que la historia se repita a pesar que los locales están pensando en la Sudamericana.

Más de 2.5 goles

Por los resultados más recientes, y las características del partido, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cinco presentaciones de los dirigidos por Néstor Gorosito.

Además, en tres de los anteriores seis encuentros de Comerciantes Unidos se superó esa cantidad de goles. Esto también se dio en dos de los tres choques más recientes entre ambos.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Más de 2.5 goles – 1.65 vía Stake

Goles en ambas mitades

Es probable que los locales anoten en ambos tiempos por el poderío ofensivo que tiene Alianza Lima y la necesidad de ganar para acercarse a la cima. Ese pronóstico se cumplió en su presentación más reciente en el Clausura ante Deportivo Garcilaso (3-4).

De igual manera, en dos de los últimos tres encuentros entre ambos los blanquiazules anotaron en los dos tiempos.

Apuesta 2:Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Alianza Lima anota en ambas mitades – 1.90 vía Stake

Sin valla invicta

Por los resultados más recientes de ambos equipos, y la posibilidad que Alianza Lima juegue con un equipo alternativo, no extrañaría que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cinco presentaciones de los locales tomando en cuenta todas las competencias.

Asimismo, ambos equipos marcaron en cuatro de los seis compromisos más recientes de los visitantes. Esto también se dio en dos de los anteriores tres duelos entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

Cuotas: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Resultado Cuotas Alianza Lima 1.28 Empate 5.70 Comerciantes Unidos 10.50

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 15 oportunidades. El balance es de 7 victorias de Alianza Lima, 4 empates y 4 triunfos de Comerciantes Unidos. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: