Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Alianza Lima vs UTC, correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, que se jugará este domingo 23 de noviembre en el Matute.

Pronósticos: Alianza Lima vs UTC





Alianza Lima anota más de 1.5 goles - 1.90 vía Stake

- 1.90 vía Stake Ambos equipos marcan - 2.25 vía Stake

- 2.25 vía Stake Alianza Lima anotará en ambas mitades - 1.72 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Alianza Lima vs UTC

Alianza Lima saldrá con todo en busca de un triunfo que le permita quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada y avanzar a la fase 2 de los playoffs. Claro está que los blanquiazules no solo dependen su resultado porque también necesitan un resbalón de Cusco FC en su visita al Sport Huancayo.

Los dirigidos por Néstor Gorosito superaron a Los Chankas (1-2) en su último compromiso y tienen cuatro duelos sin perder. Se encuentran en el cuatro lugar del Clausura con 28 puntos. Además, están en la tercera casilla del acumulado con 65 unidades, a dos de Cusco FC.

Por su parte, UTC perdió por goleada en su presentación más reciente frente a Sport Huancayo (0-3). Cabe mencionar que este equipo fuera de casa solo ganó un duelo ante Atlético Grau (0-2). Se ubican en el último lugar del Clausura con solo 13 puntos y en el puesto 16 de la Acumulada con 32 unidades.

Ante la actualidad de ambos equipos, y la necesidad de Alianza Lima, se espera una nueva victoria de los blanquiazules. Asimismo, todo apunta a un duelo con varios goles.

Goles blanquiazules

Por la capacidad goleadora de Alianza Lima, y los problemas defensivos de UTC, no extrañaría que los blanquiazules anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus seis compromisos más recientes en la temporada.

Además, UTC recibió más de 1.5 goles en sus últimas cinco derrotas en el campeonato.

Apuesta 1: Alianza Lima vs UTC: Alianza Lima anota más de 1.5 goles - 1.90 vía Stake

Sin valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en las últimas siete presentaciones de los dirigidos por Néstor Gorosito en el Torneo Clausura.

Además, ambos equipos marcaron en dos de los anteriores tres compromisos de UTC.

Apuesta 2: Alianza Lima vs UTC: Ambos equipos marcan - 2.25 vía Stake

Goles en ambas mitades

Ante los últimos resultados de Alianza Lima, y la necesidad de ganar para terminar en la segunda posición, no extrañaría que anoten al menos un gol en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en sus cuatro presentaciones más recientes.

Apuesta 3: Alianza Lima vs UTC: Alianza Lima anotará en ambas mitades - 1.72 vía Stake

Cuotas Alianza Lima vs UTC





Alianza Lima 1.21 Empate 6.15 UTC 13.00

Alianza Lima vs UTC: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 29 oportunidades. El balance es de 15 victorias de Alianza Lima, 7 empates y 7 triunfos de UTC. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: