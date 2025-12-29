Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Arsenal vs Aston Villa, correspondiente a la jornada 19 de la Premier League que se jugará este martes 30 de diciembre en el Emirates Stadium.

Pronósticos: Arsenal vs Aston Villa

Más de 2.5 goles- 1.79 vía Te Apuesto

Arsenal – Primera mitad- Primer gol - 1.83 vía Te Apuesto

Arsenal - Más de 6.5 córners - 1.97 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Arsenal vs Aston Villa

Arsenal se enfrenta al Aston Villa en un duelo correspondiente a la jornada 19 de la Premier League. Se espera un verdadero partidazo porque se verán las caras el líder y el equipo que se ubica en la tercera posición.

Cabe mencionar que los dirigidos por Mikel Arteta se encuentran en la cima de la clasificación con 42 puntos, solo tres por encima de los visitantes, por lo que es un partido clave de cara al campeonato.

Arsenal llega con una sola derrota en sus últimos diez compromisos, pero esa caída fue justamente ante Aston Villa (2-1) a inicios de diciembre. Los Gunners vienen de vencer en casa al Brighton (2-1) en la fecha pasada.

Por su parte, Aston Villa tiene 11 victorias consecutivas entre la Premier League y Europa League. Los dirigidos por Unai Emery vienen de conseguir grandes triunfos frente a Manchester United (2-1) y Chelsea (1-2).

Ante la actualidad de ambos planteles, se espera un partido cerrado y con varios goles. Por jugar en casa, Arsenal aparece como el equipo favorito.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de los dos equipos, y sus actuaciones más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió se cumplió en cuatro de los anteriores seis compromisos del Arsenal, donde se incluyen dos presentaciones en casa.

De igual forma, se superó esa cantidad de goles en los últimos seis compromisos de Aston Villa y en los pasados dos duelos entre ambos.

Apuesta 1: Arsenal vs Aston Villa: Más de 2.5 goles- 1.79 vía Te Apuesto

Gunners abren el marcador

Ante el buen fútbol que muestra Arsenal en casa, y sus últimas presentaciones, no extrañaría que los dirigidos por Arteta anoten el primer gol en el periodo inicial. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres victorias de este conjunto en el Emirates.

Asimismo, eso se dio en los anteriores tres enfrentamientos entre Arsenal y Aston Villa en este escenario.

Apuesta 2: Arsenal vs Aston Villa: Arsenal - Primera mitad- Primer gol - 1.83 vía Te Apuesto

Más de 6.5 córners locales

Arsenal cobró más de 6.5 tiros de esquina en tres de los cuatro partidos más recientes en el Emirates, por lo que eso podría repetirse. Además, se espera un equipo de Arteta volcado al ataque por la necesidad de mantener la ventaja en la cima.

Ese pronóstico también se cumplió en el último compromiso entre ambos en este escenario.

Apuesta 3: Arsenal vs Aston Villa: Arsenal - Más de 6.5 córners - 1.97 vía Te Apuesto

Cuotas Arsenal vs Aston Villa