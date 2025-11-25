Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Arsenal vs Bayern Múnich, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions que se jugará este miércoles 26 de noviembre en el Emirates Stadium.

Pronósticos: Arsenal vs Bayern Múnich





Ambos equipos marcan - 1.63 vía Te Apuesto

- 1.63 vía Te Apuesto Más de 2.5 goles - 1.74 vía Te Apuesto

- 1.74 vía Te Apuesto Arsenal anota el primer gol - 1.76 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Arsenal vs Bayern Múnich

Arsenal choca con Bayern Múnich en un partidazo de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Se trata de un duelo entre los dos mejores equipos de la competición y estará en juego el liderato.

Ambos clubes llegan con 12 puntos, aunque los alemanes se encuentran en la cima de la clasificación por diferencia de goles. Cabe mencionar que los Gunners no tienen goles en contra, pero se verán las caras con unos bávaros que suman 14 tantos en cuatro presentaciones.

Los locales solo han perdido un duelo en la campaña y tienen 15 compromisos sin caer. Los dirigidos por Mikel Arteta derrotaron al Tottenham (4-1) el pasado fin de semana y superaron al Slavia Praga (0-3) en la jornada anterior de la competición.

Por su parte, Bayern Múnich goleó en su última presentación al Friburgo (6-2) en la Bundesliga y, en la fecha pasada, los dirigidos por Vincent Kompany consiguieron un gran triunfo frente al campeón PSG (1-2) en París.

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido abierto y con varios goles. Por jugar en casa, Arsenal es favorito, pero se debe tomar en cuenta el poderío del Bayern.

Ambos equipos marcan

A pesar que el Arsenal no ha recibido goles en la Champions, no extrañaría que anoten ambos equipos por el poder en ataque de los alemanes. Ese pronóstico se cumplió en los dos encuentros más recientes de los Gunners.

De igual manera, cuatro de los últimos cinco compromisos del Bayern Múnich terminaron sin valla invicta.

Apuesta 1: Arsenal vs Bayern Múnich: Ambos equipos marcan - 1.63 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en los últimos tres encuentros del Arsenal, así como en sus dos presentaciones más recientes en la Liga de Campeones.

También se superó esa cantidad de goles en los 17 partidos disputados por el Bayern Múnich en la campaña.

Apuesta 2: Arsenal vs Bayern Múnich: Más de 2.5 goles - 1.74 vía Te Apuesto

Arsenal abre el marcador

Al jugar en casa, no extrañaría que Arsenal anote el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en su duelo del pasado fin de semana ante Tottenham, así como en sus cuatro compromisos en la Champions League.

Además, Bayern recibió el primer gol en sus anteriores dos duelos en la Bundesliga.

Apuesta 3: Arsenal vs Bayern Múnich: Arsenal anota el primer gol - 1.76 vía Te Apuesto

Cuotas Arsenal vs Bayern Múnich





Resultado Cuotas Arsenal 2.25 Empate 3.35 Bayern Múnich 3.26

Arsenal vs Bayern Múnich: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 16 oportunidades. El balance es de 4 victorias del Arsenal, 3 empates y 8 triunfos del Bayern Múnich. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: