Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Arsenal vs Villarreal, correspondiente a un duelo de pretemporada que se disputará este miércoles 6 de agosto en el Emirates Stadium de Londres.

Pronósticos: Arsenal vs Villarreal





Total de goles – Más de 2.5 – 1.46 vía Te Apuesto

– 1.46 vía Te Apuesto Más de 1.5 goles en ambas partes – 3.38 vía Te Apuesto

– 3.38 vía Te Apuesto Ambos equipos anotan – 1.66 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Arsenal vs Villarreal

El Arsenal se verá las caras con Villarreal en un entretenido compromiso amistoso en tierras londinenses. Será el cuarto partido de pretemporada que disputen los Gunners y el séptimo del cuadro español.

Los locales, dirigidos por Mikel Arteta, vienen de caer ante Tottenham (0-1), pero en sus primeros partidos de pretemporada vencieron al Milan (1-0) y al Newcastle (3-2). Además, ganaron su último partido oficial en casa de la campaña anterior ante Newcastle (1-0).

Por su parte, Villarreal igualó con Leeds United (1-1) en su último compromiso. Además, el Submarino Amarillo de Marcelo García Toral no ha ganado en la pretemporada, porque tiene cuatro empates y dos derrotas.

Todo apunta a un partido dominado por Arsenal, que aparece como favorito, aunque el cuadro español intentará mostrar su mejor versión. Asimismo, se espera un compromiso con varios goles por las características de ambos equipos

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes de Villarreal en la pretemporada, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los amistosos disputados por el equipo amarillo en el verano europeo.

Asimismo, se anotaron más de 2.5 goles en una de las victorias del Arsenal en la pretemporada (3-2 vs Newcastle).

Apuesta 1: Arsenal vs Villarreal: Total de goles – Más de 2.5 – 1.46 vía Te Apuesto

Goles en ambas partes

Ante la cantidad de goles que ha recibido Villarreal en la pretemporada (10), y las características del partido, no extrañaría que se anoten más de 1.5 goles en ambas partes. Esto se dio en el triunfo del Arsenal frente al Newcastle (3-2), así como en el primer amistoso del Submarino Amarillo frente al Basilea (3-3).

Apuesta 2:Arsenal vs Villarreal: Más de 1.5 goles en ambas partes – 3.38 vía Te Apuesto

Ambos equipos anotan

Por la capacidad ofensiva de ambos equipos, y las expectativas del compromiso, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Esto se dio en cuatro de los seis amistosos disputados por Villarreal y en la victoria del Arsenal ante Newcastle.

Apuesta 3: Arsenal vs Villarreal: Ambos equipos anotan – 1.66 vía Te Apuesto

Cuotas: Arsenal vs Villarreal

Resultado Cuotas Arsenal 1.36 Empate 4.48 Villarreal 6.16

Arsenal vs Villarreal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en seis ocasiones. El balance es de 2 victorias para los Gunners, 3 empates y 1 triunfo del Villarreal. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: