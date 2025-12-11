Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Arsenal vs Wolves, correspondiente al duelo de jornada 16 de la Premier League que se jugará este sábado 13 de diciembre en el Emirates Stadium

Pronósticos: Arsenal vs Wolves

Arsenal ganará a cero - 1.53 vía Stake

Arsenal marca más de 2.5 goles - 1.80 vía Stake

Más de 9.5 tiros de esquina - 1.62 vía Stake

Análisis de apuestas Arsenal vs Wolves

Arsenal defiende en casa su ventaja en el liderato de la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta tienen, en teoría, una tarea sencilla porque reciben la visita del peor equipo de la temporada en Inglaterra: Wolves.

Los Gunners se ubican en la cima de la clasificación con 33 puntos, solo dos por encima del Manchester City (2°) y tres del Aston Villa (3°). Por su parte, Wolves es el colista de la Premier League con solo 2 unidades. Además, es el equipo con más goles en contra (25).

El conjunto dirigido por Mikel Arteta viene de golear al Brujas (0-3) en Champions League, pero quiere retomar su mejor nivel en la Premier tras la derrota de la pasada jornada frente al Aston Villa (2-1). Cabe mencionar que el Arsenal superó al Brentford (2-0) en su último duelo en el Emirates Stadium.

Por su lado, Wolves llega con nueve derrotas consecutivas entre la Premier League y la EFL Cup. Los visitantes vienen de caer ante Manchester United (1-4). Es importante señalar que este equipo amarillo no marcó en cinco de sus seis derrotas más recientes.

Ante las diferencias entre los equipos, y el buen momento del Arsenal, todo apunta a una goleada frente a su afición de los dirigidos por Arteta.

Victoria con valla invicta

Es probable que Arsenal no anote goles por los antecedentes más recientes, las diferencias entre los planteles y los problemas ofensivos del Wolves. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres encuentros de los Gunners.

Además, Wolves no anotó en cinco de sus anteriores seis partidos en la actual temporada de la Premier League.

Apuesta 1: Arsenal vs Wolves: Arsenal ganará a cero - 1.53 vía Stake

Goles de los Gunners

Ante el poderío ofensivo del Arsenal, y los resultados de los Wolves, no extrañaría que el equipo de Arteta anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas seis presentaciones de los Gunners.

De igual manera, Wolves recibió más de 2.5 goles en cinco de sus ocho derrotas más recientes.

Apuesta 2: Arsenal vs Wolves: Arsenal marca más de 2.5 goles - 1.80 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por los anteriores resultados del Wolves, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro partidos de los visitantes, así como en uno de los tres más recientes del Arsenal.

Apuesta 3: Arsenal vs Wolves: Más de 9.5 tiros de esquina - 1.62 vía Stake

Cuotas Arsenal vs Wolves

Resultado Cuotas Arsenal 1.13 Empate 8.35 Wolves 19.00

Arsenal vs Wolves: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 126 ocasiones. El balance es 66 victorias del Arsenal, 28 empates y 32 triunfos del Wolverhampton. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: