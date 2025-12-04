Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Aston Villa vs Arsenal, correspondiente a la jornada 15 de la Premier League que se jugará este sábado 6 de diciembre en el Villa Park.

Ambos equipos marcan - 1.82 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles - 1.93 vía Te Apuesto

Resultado primera mitad - Empate - 2.14 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Aston Villa vs Arsenal

Aston Villa se enfrenta al líder Arsenal en el gran partido del fin de semana en la Premier League. Se trata de un duelo entre dos equipos que viven un gran momento. Los locales buscan acercarse a la cima, mientras que los visitantes quieren mantener su ventaja en el liderato del campeonato.

Los dirigidos por Unai Emery vienen de vencer entre semana al Brighton (3-4) y le ganaron al Wolves (1-0) en su última presentación en casa. Los Villanos tienen seis triunfos consecutivos entre la Premier League y la Europa League y se ubican en la tercera casilla con 27 puntos.

Por su parte, Arsenal se encuentra en la cima de la clasificación con 33 puntos. Los dirigidos por Mikel Arteta ganaron dos de sus últimas tres presentaciones en la Premier y derrotaron en la jornada anterior al Brentford (2-0) y en el pasado duelo como visitantes igualaron con Chelsea (1-1).

Es importante señalar que, en la temporada pasada, el Arsenal se llevó los tres puntos del Villa Park (0-2), pero empataron en su último enfrentamiento (2-2). Por la actualidad de ambos equipos se espera un duelo parejo y con varios goles. Además, los Gunners aparece como claros favoritos.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, y el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro duelos más recientes de los Villanos.

Además, esto se dio en cuatro de las últimas cinco presentaciones del Arsenal, así como en el anterior compromiso entre ambos.

Apuesta 1: Aston Villa vs Arsenal: Ambos equipos marcan - 1.82 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los seis compromisos más recientes de los dos clubes tomando en consideración todas sus competencias.

De igual manera, en el último enfrentamiento entre ambos de la temporada pasada se marcaron más de 2.5 goles.

Apuesta 2: Aston Villa vs Arsenal: Más de 2.5 goles - 1.93 vía Te Apuesto

Duelo igualado

Se espera un partido parejo, por lo que el primer tiempo podría culminar igualado. Esto se dio en las últimas dos presentaciones de los dirigidos por Unai Emery. También ese pronóstico se cumplió en la anterior visita del Arsenal ante Chelsea y en el duelo entre ambos de la temporada pasada en el Villa Park.

Apuesta 3: Aston Villa vs Arsenal: Resultado primera mitad - Empate - 2.14 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas Aston Villa 4.20 Empate 3.33 Arsenal 1.92

Aston Villa vs Arsenal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 205 ocasiones. El balance es de 71 triunfos del Aston Villa, 46 empates y 88 victorias del Arsenal. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: