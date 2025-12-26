Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Atalanta vs Inter, correspondiente a la jornada 16 de la Serie A que se jugará este domingo 28 de diciembre en el Stadio di Bergamo.

Pronósticos: Atalanta vs Inter





Inter anota más de 1.5 goles - 1.85 vía Stake

Más de 2.5 goles - 1.72 vía Stake

Resultado primer mitad - Empate - 2.25 vía Stake

Análisis de apuestas Atalanta vs Inter

Atalanta se medirá al líder Inter en un atractivo partido de la jornada 16 de la Serie A. Los locales quieren mostrar su mejor versión para meterse en la pelea por los puestos europeos, mientras que el cuadro de Milán intentará mantener su corta ventaja en la cima.

Cabe mencionar que Atalanta llega con seis victorias en sus últimos siete partidos entre todas las competiciones. Los dirigidos por Raffaelle Palladino vienen de vencer al Cagliari (2-1) y al Genoa (0-1). Se ubican en la novena posición con 22 unidades.

Por su parte, Inter se encuentra en la cima con 33 puntos, solo uno por encima del Milan (2°) y dos del Napoli (3°). En su último partido, los dirigidos por Christian Chivu cayeron en penales ante Bolonia en la Supercopa, mientras que en la pasada fecha superaron al Genoa (1-2).

Ante la actualidad de ambos equipos, no hay duda que Inter es claro favorito. También todo apunta a un compromiso parejo y con varios goles.

Goles del Inter

Por los antecedentes más recientes, es probable que Inter de Milán anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores seis partidos del Inter entre las distintas competiciones.

Esto también se dio en los últimos seis compromisos del Inter frente al Atalanta.

Apuesta 1: Atalanta vs Inter: Inter anota más de 1.5 goles - 1.85 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo del Inter, y las actuaciones más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos de los líderes de la Serie A.

De igual manera se marcaron más de 2.5 goles en cinco de los anteriores seis partidos del Atalanta.

Apuesta 2: Atalanta vs Inter: Más de 2.5 goles - 1.72 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Se espera un partido parejo, por lo que el primer tiempo podría terminar igualado. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación del Atalanta, así como en dos de los anteriores tres compromisos del Inter.

Asimismo, el primer tiempo en los dos duelos más recientes entre ambos culminó igualado.

Apuesta 3: Atalanta vs Inter: Resultado primer mitad - Empate - 2.25 vía Stake

Cuotas Atalanta vs Inter





Resultado Cuotas Atalanta 3.65 Empate 3.65 Inter 1.98

Atalanta vs Inter: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 137 oportunidades. El balance es de 25 victorias del Atalanta, 35 empates y 77 triunfos del Inter. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: