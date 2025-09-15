Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Athletic Club vs Arsenal, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League que se disputará este martes 16 de septiembre en el Estadio San Mamés.

Pronósticos: Athletic Club vs Arsenal





Menos de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

No anotan ambos equipos – 1.80 vía Stake

Resultado de la Primera Mitad – Empate – 2.10 vía Stake

Análisis de apuestas Athletic Club vs Arsenal

Athletic Club y Arsenal se enfrentan en un gran partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los leones intentarán hacer valer su localía y mostrar toda su fortaleza, mientras que el cuadro inglés quiere sacar a relucir toda la calidad de su plantilla.

Los dirigidos por Ernesto Valverde vienen de su primera derrota de la temporada frente al Alavés (0-1), pero ganaron sus primeras tres presentaciones en LaLiga frente a Sevilla (3-2), Rayo Vallecano (1-0) y Real Betis (1-2). Cabe mencionar que los vascos tienen un buen plantel y regularmente juegan muy bien frente a su afición.

Por su parte, Arsenal goleó el fin de semana al Nottingham Forest (3-0). Este equipo dirigido por Mikel Arteta no recibió goles en sus tres victorias, mientras que su derrota fue por la mínima diferencia ante Liverpool en Anfield.

Ante el nivel de ambas plantillas, y por tratarse de la primera jornada, se espera un partido parejo, especialmente por jugar en San Mamés. Un punto a tomar en consideración es que Arsenal es el equipo favorito por la experiencia, calidad y profundidad de su plantel.

Menos de 2.5 goles

Por las actuaciones de estos equipos en la temporada, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones del Athletic, donde se incluyen dos duelos de LaLiga y un amistoso en fecha FIFA.

De igual forma, se marcaron menos de 2.5 goles en dos de los cuatro encuentros del Arsenal en la Premier League.

Apuesta 1: Athletic Club vs Arsenal: Menos de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

No anotan ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que el partido termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro partidos más recientes del Athletic, así como en el duelo frente al Arsenal en la pretemporada.

Asimismo, no anotaron ambos equipos en los últimos cuatro compromisos de los Gunners.

Apuesta 2:Athletic Club vs Arsenal: No anotan ambos equipos – 1.80 vía Stake

Empate en el 1T

Ante las últimas presentaciones del Athletic Club de Bilbao, no extrañaría que la primera parte culmine igualada. Ese pronóstico se cumplió en sus anteriores tres partidos oficiales por LaLiga de España. Igualmente, el primer tiempo de la anterior visita del Arsenal ante Liverpool en Anfield terminó empatado.

Apuesta 3: Athletic Club vs Arsenal: Resultado de la Primera Mitad – Empate – 2.10 vía Stake

Cuotas: Athletic Club vs Arsenal

Resultado Cuotas Athletic Club 4.35 Empate 3.55 Arsenal 1.88

Athletic Club vs Arsenal: Enfrentamientos directos

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos. El primer duelo fue en la pasada pretemporada que terminó con victoria de los Gunners en el Emirates Stadium (3-0).