Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Atlético de Madrid vs Inter, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions que se jugará este miércoles 26 de noviembre en el Metropolitano.

Pronósticos: Atlético de Madrid vs Inter





No marcan ambos equipos - 2.10 vía Stake

- 2.10 vía Stake Menos de 2.5 goles - 1.95 vía Stake

- 1.95 vía Stake Más de 8.5 tiros a puerta - 1.90 vía Stake

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Inter

Atlético de Madrid se verá las caras con Inter en un partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. Los colchoneros buscarán su tercera victoria del torneo ante un cuadro italiano que ha ganado en todas sus presentaciones.

Los dirigidos por Diego Simeone llegan con cinco triunfos consecutivos en el campeonato y vienen de vencer al Getafe (0-1) en LaLiga, mientras que en la fecha pasada del torneo superaron al Royale Union (3-1). Se encuentran en la decimoséptima posición con seis unidades.

Por su parte, Inter se ubica en la cuarta casilla con 12 puntos luego de ganar los cuatro compromisos. Los Neroazzurros cayeron el fin de semana en el derbi de la ciudad con Milan (0-1). Además, en la fecha pasada, el cuadro italiano derrotó al Kairat Almaty (2-1).

Ante las características de cada equipo, es probable que sea un partido cerrado y con pocos goles. Cabe mencionar que los rojiblancos aparecen como favoritos en las apuestas.

No marcan ambos equipos

No extrañaría que el duelo termine con una valla invicta por lo que han mostrado ambos equipos. Es importante tomar en consideración que el Atlético de Madrid ganó tres de sus cinco encuentros más recientes sin recibir goles.

Además, ambos equipos no anotaron y se marcaron menos de 2.5 goles en los últimos dos compromisos de los neroazzurros.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Inter: No marcan ambos equipos - 2.10 vía Stake

Menos de 2.5 goles

No extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles por los resultados más recientes de los clubes. Ese pronóstico se cumplió en el último compromiso de los rojiblancos frente al Getafe (0-1) en el campeonato español.

De igual manera, esto se dio en los dos compromisos más recientes del equipo neroazzurro.

Apuesta 2: Atlético de Madrid vs Inter: Menos de 2.5 goles - 1.95 vía Stake

Más de 8.5 tiros a puerta

Por el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que se realicen más de 8.5 tiros a puerta. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos partidos del Atlético, así como en todos los compromisos de los colchoneros en el torneo.

También esto se dio en los dos duelos más recientes de los neroazzurros en la Champions League.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Inter: Más de 8.5 tiros a puerta - 1.90 vía Stake

Cuotas Atlético de Madrid vs Inter





Atlético de Madrid 2.25 Empate 3.50 Inter 3.10

Atlético de Madrid vs Inter: Historial de enfrentamientos

Estos equipos solo se enfrentaron en cinco ocasiones con balance de dos victorias del Atlético, un empate y dos triunfos del Inter. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: