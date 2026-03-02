Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Barcelona vs Atlético de Madrid, un duelo correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que se jugará este martes 2 de marzo en el Camp Nou.

Pronósticos: Barcelona vs Atlético de Madrid





Más de 3.5 goles - 1.70 vía Betano

Barcelona – Más de 8.5 tiros al arco – 2.02 vía Betano

Más de 10.5 córners - 1.75 vía Betano

Análisis de apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona buscará una remontada histórica cuando reciba la visita del Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. La serie está prácticamente definida tras la goleada de los colchoneros (4-0) en la ida, por lo que el equipo blaugrana necesita mostrar su mejor cara ofensiva para conseguir un “milagro” que ya se ha dado en otras oportunidades.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de vencer en casa al Levante (3-0) y Villarreal (4-1). Además, se debe tomar en consideración que los vigentes campeones del torneo tienen 13 victorias al hilo frente a su afición.

Por su parte, Atlético de Madrid llega en uno de sus mejores momentos de la temporada con cuatro compromisos consecutivos sin perder y tres triunfos al hilo. Los dirigidos por Diego Simeone derrotaron el fin de semana al Real Oviedo (0-1) con gol de última hora anotado por Julián Álvarez.

Ante las características del partido, se esperan varios goles y un dominio de los blaugranas que aparecen como favoritos. Cabe mencionar que los catalanes tienen cuatro goleadas consecutivas en el Camp Nou.

Más de 3.5 goles

Barcelona necesita cuatro goles para empatar la serie y cinco para remontar, por lo que saldrá con todo al ataque, algo que podría aprovechar el Atlético de contragolpe. Ante esa situación, es muy probable que en el compromiso se anoten más de 3.5 goles.

Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones de los dirigidos por Hansi Flick en el Cam Nou. También, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 1: Barcelona vs Atlético de Madrid: Más de 3.5 goles - 1.70 vía Betano

Tiros al arco

En dos de los últimos cuatro duelos del Barcelona en Camp Nou, los blaugranas terminaron con más de 8.5 remates a portería, por lo que ese pronóstico se podría cumplir. Además, se debe tomar en consideración la necesidad de goles que tienen unos locales que saldrán a buscar el arco contrario desde el inicio.

Asimismo, se debe señalar que, en el duelo entre ambos en este escenario por las semifinales de la temporada pasada, Barcelona realizó nueve tiros al arco.

Apuesta 2: Barcelona vs Atlético de Madrid: Barcelona - Más de 8.5 tiros al arco - 2.02 vía Betano

Más de 10.5 córners

Se cobraron más de 10.5 córners en cuatro de los cinco partidos más recientes del Barcelona en casa, por lo que la historia podría repetirse. Además, se esperan continuos ataques de los locales por la necesidad de marcar al menos cuatro goles.

De igual manera, se superó esa cifra en tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Apuesta 3: Barcelona vs Atlético de Madrid: Más de 10.5 córners - 1.75 vía Betano

Cuotas Barcelona vs Atlético de Madrid





Resultado Cuotas Barcelona 1.52 Empate 5.00 Atlético de Madrid 5.30

Barcelona vs Atlético de Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 227 oportunidades. El balance es de 103 victorias del Barcelona, 53 empates y 71 triunfos del Atlético de Madrid. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: