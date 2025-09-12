Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Barcelona vs Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, que se disputará este domingo 14 de septiembre en el Estadio Johan Cruyff.

Más de 3.5 goles – 1.80 vía Stake

Barcelona anota más de 2.5 goles – 1.67 vía Stake

Gol de Lamine Yamal – 1.72 vía Stake

Análisis de apuestas Barcelona vs Valencia

Barcelona recibe la visita del Valencia en un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. Los blaugranas buscarán su tercer triunfo del campeonato, mientras que el equipo visitante quiere mantener la imagen que mostraron en su última presentación.

Los dirigidos por Hansi Flick están invictos en LaLiga y se encuentran en la cuarta casilla con siete puntos, los mismos que Villarreal y Espanyol. En la jornada pasada, los blaugranas empataron fuera de casa con Rayo Vallecano (1-1).

Por su parte, Valencia tiene récord de una victoria, un empate y una derrota. El equipo Ché derrotó en la fecha anterior al Getafe (3-0) en Mestalla y se ubican en la novena casilla con 4 unidades.

Cabe mencionar que los blaugranas tienen cuatro triunfos consecutivos frente a este rival. Además, dos de los tres enfrentamientos en la temporada pasada terminaron en goleada de los dirigidos por Flick. Para esta oportunidad se espera nuevamente un dominio del equipo local que aparece como el claro favorito.

Más de 3.5 goles

Por el poderío ofensivo del Barcelona, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 3.5 goles en el duelo. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos siete encuentros de los catalanes, donde se incluye el triunfo frente al Levante.

Asimismo, esto se dio en tres de los cinco encuentros más recientes entre ambos.

Apuesta 1: Barcelona vs Valencia: Más de 3.5 goles – 1.80 vía Stake

Goles blaugranas

Ante la capacidad en ataque del Barcelona, y el buen momento de sus delanteros, es probable que los locales marquen más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus dos triunfos en LaLiga, así como en siete de sus últimos ocho compromisos.

De igual forma, esto se dio en tres de los anteriores cuatro duelos entre Barcelona y Valencia.

Apuesta 2:Barcelona vs Valencia: Barcelona anota más de 2.5 goles – 1.67 vía Stake

Gol de Lamine Yamal

Lamine Yamal arrancó con todo la temporada, por lo que podría anotar en cualquier momento. La estrella del Barcelona anotó en dos de los tres compromisos de los blaugranas, donde se incluye el partido de la fecha anterior frente al Rayo Vallecano.

También se debe mencionar que Lamine anotó en el último compromiso entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Barcelona vs Valencia: Gol de Lamine Yamal – 1.72 vía Stake

Cuotas: Barcelona vs Valencia

Resultado Cuotas Barcelona 1.22 Empate 7.25 Valencia 11.00

Barcelona vs Valencia: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 211 entre ambos equipos. El balance es de 103 victorias del Barcelona, 52 empates y 55 triunfos del Valencia. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: