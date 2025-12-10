Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Basilea vs Aston Villa, correspondiente al duelo de la sexta jornada de la fase de liga de la Europa League que se jugará este miércoles 10 de diciembre en el St Jakob Park.

Pronósticos: Basilea vs Aston Villa





Ambos equipos anotan - 1.55 vía Te Apuesto

Aston Villa anota más de 1.5 goles - 1.60 vía Te Apuesto

Aston Villa marca en ambas partes - 2.35 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Basilea vs Aston Villa

Aston Villa buscará extender su buen momento cuando se enfrente a Aston Villa en un compromiso de la sexta jornada de la fase de liga de la Europa League. Por los antecedentes más recientes de ambos conjuntos, se espera un partido con varios goles.

Los Villanos se encuentran en la tercera posición de la tabla en fase de liga con 12 puntos, los mismos que suma el líder Lyon y el Midtjylland. Los dirigidos por Unai Emery vienen de vencer al Arsenal (2-1), mientras que en la fecha pasada superaron al Young Boys (2-1).

Por su parte, Basilea tiene tres partidos sin perder entre la Liga Suiza y la Copa. Este equipo viene de vencer al Winterthur (1-2), pero cayó frente al Genk (2-1) en la jornada pasada de la competición. Los dirigidos por Ludovic Magnin se ubican en la casilla 24 con 6 puntos.

Ante la actualidad de ambos equipos, y el poderío ofensivo del Aston Villa, no hay duda que el equipo inglés aparece como el claro favorito.

Sin valla invicta

Por los últimos resultados, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco compromisos más recientes de Basilea, así como en las últimas dos presentaciones del cuadro suizo.

Asimismo, en cuatro de los anteriores cinco duelos de Aston Villa, también marcaron ambos equipos.

Apuesta 1: Basilea vs Aston Villa: Ambos equipos anotan - 1.55 vía Te Apuesto

Goles de los Villanos

Ante el buen momento de Aston Villa y su poderío ofensivo es probable que los Villanos anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los siete compromisos más recientes de los dirigidos por Unai Emery.

De igual manera, Aston Villa marcó más de 1.5 goles en tres presentaciones de la Europa League.

Apuesta 2: Basilea vs Aston Villa: Aston Villa anota más de 1.5 goles - 1.60 vía Te Apuesto

Goles en ambas partes

Por el poderío ofensivo de los Villanos, no extrañaría que este equipo anote en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos disputados por los de Emery. Esto también se dio en dos de las tres derrotas más recientes del Basilea.

Apuesta 3: Basilea vs Aston Villa: Aston Villa marca en ambas partes - 2.35 vía Te Apuesto

Cuotas Basilea vs Aston Villa





Resultado Cuotas Basilea 3.92 Empate 3.97 Aston Villa 1.72

Basilea vs Aston Villa: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 2 ocasiones. El balance es 1 victoria de Aston Villa y 1 empate. Los resultados de esos partidos entre ambos fueron los siguientes: