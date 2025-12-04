Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Betis vs Barcelona, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga que se jugará este sábado 6 de diciembre en el Estadio La Cartuja.

Pronósticos: Betis vs Barcelona





Más de 3.5 goles - 1.90 vía Stake

Barcelona anotará en ambas mitades - 2.10 vía Stake

Más de 9.5 córners - 1.75 vía Stake

Análisis de apuestas Betis vs Barcelona

Barcelona defiende el liderato de LaLiga cuando se vea las caras con Betis en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del campeonato. Ambos equipos llegan en gran momento, por lo que se trata del gran duelo de este fin de semana en España.

Los dirigidos por Hansi Flick derrotaron el pasado sábado al Alavés (3-1) y entre semana al Atlético de Madrid (3-1) en un duelo adelantado de la fecha 19. Los blaugranas se encuentran en la cima de la tabla con 37 puntos, uno más que el Real Madrid.

Por su parte, Betis vive un buen momento con siete presentaciones sin derrotas entre LaLiga, Europa League y Copa del Rey. Los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini se ubican en la quinta casilla con 24 unidades. En la fecha pasada superaron al Sevilla (0-2) en el derbi de la ciudad.

Ante la racha positiva que atraviesan ambos conjuntos, se espera un duelo intenso, atractivo y abierto, aunque por la calidad de la plantilla, el FC Barcelona aparece como el equipo favorito en las apuestas. Además, se espera un compromiso con goles de ambos equipos por los antecedentes más recientes.

Más de 3.5 goles

Por los antecedentes, no extrañaría que se anoten más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco compromisos disputados por el conjunto dirigido por Hansi Flick en LaLiga. Cabe mencionar que el Barcelona es el equipo más goleador del campeonato con 42 tantos.

Asimismo, en cinco de los anteriores seis partidos entre ambos equipos se superó esa cantidad de goles, donde se incluye el duelo de la temporada pasada en este escenario.

Goles en ambos tiempos

Por el poderío ofensivo del Barcelona, es probable que los blaugranas anoten en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres compromisos de los dirigidos por Hansi Flick. También se dio en dos de los tres encuentros entre estos equipos de la temporada anterior.

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en el último duelo del Betis. También esto se dio en dos de los tres duelos más recientes de los líderes de LaLiga y en los tres partidos entre ambos de la campaña pasada.

Resultado Cuotas Betis 3.90 Empate 4.40 Barcelona 1.75

Betis vs Barcelona: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 131 ocasiones. El balance es de 27 triunfos del Betis, 25 empates y 79 victorias del Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: