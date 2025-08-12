Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Bolívar vs Cienciano, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Análisis de apuestas Bolívar vs Cienciano

Bolívar recibe a Cienciano en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los locales intentarán aprovechar la altura de La Paz para tomar una importante ventaja en la serie, mientras que el cuadro peruano quiere dejar todo abierto para la vuelta.

Los bolivianos vienen de dos victorias consecutivas en el torneo local frente al Bulo Bulo (0-1) y Tomayapo (5-0). Además, el cuadro dirigido por Flavio Robatto superó de forma contundente (6-0) al Palestino en el playoff a octavos.

Por su parte, Cienciano apenas llega con dos victorias en sus diez compromisos más recientes. Los dirigidos por Carlos Dessio igualaron el pasado fin de semana con Comerciantes Unidos (1-1) en el Torneo Clausura. Además, perdieron tres de sus anteriores seis duelos. Cabe mencionar que este equipo culminó en la primera casilla del Grupo H de la Sudamericana con 10 puntos.

Ante las características del partido, y el poderío que muestra Bolívar en casa, aparece como el equipo favorito. De igual manera, se esperan más de 2.5 goles.

Triunfo sin recibir goles

Por los últimos resultados del Bolívar en casa, no extrañaría que los bolivianos consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cinco victorias de los dirigidos por Robatto, así como en tres de sus cuatro duelos más recientes en el Hernando Siles.

Además, Cienciano no anotó en dos de sus anteriores tres derrotas.

Apuesta 1: Bolívar vs Cienciano: Bolívar gana a cero – 2.92 vía Te Apuesto

Goles en ambas mitades

Es importante señalar que, en dos de sus últimas tres victorias, Bolívar anotó en ambas mitades, por lo que este pronóstico se podría cumplir frente al Cienciano. Asimismo, esto se dio en los dos triunfos como local de este cuadro boliviano en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se incluye el duelo frente a Sporting Cristal.

Apuesta 2:Bolívar vs Cienciano: Bolívar marca en ambas partes – 1.97 vía Te Apuesto

Triunfo en ambas mitades

Por los antecedentes más recientes, se espera un dominio total de Bolívar que podría ganar ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en sus dos triunfos como local en la fase de grupos de la Copa Libertadores, así como en la última presentación en el campeonato boliviano.

Apuesta 3: Bolívar vs Cienciano: Bolívar gana ambas mitades – 3.27 vía Te Apuesto

Cuotas: Bolívar vs Cienciano

Resultado Cuotas Bolívar 1.50 Empate 4.52 Cienciano 5.78

Bolívar vs Cienciano: Enfrentamientos directos

Este será el quinto duelo entre ambos. El balance es de 2 victorias para cada equipo. Los resultados de esos encuentros fueron los siguientes: