Este martes 31, Bosnia y Herzegovina recibe a Italia en el Estadio Bilino Polje por la final del repechaje de las Eliminatorias al Mundial. Los italianos son favoritos, pero los locales buscarán capitalizar su condición de local para dar la sorpresa.

Pronósticos del Bosnia y Herzegovina vs Italia









Victoria de Italia - 1.57 vía Stake

Victoria de Italia y Menos de 3.5 goles en el partido - 2.02 vía Stake

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Puntos clave para el partido: Bosnia y Herzegovina vs Italia









Italia se mantiene invicta en sus últimos cinco enfrentamientos directos contra Bosnia, con un registro de cuatro victorias y un empate.

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso promedia 3.00 goles por partido en los siete encuentros que ha disputado, demostrando una notable capacidad ofensiva.

Desde inicios de 2024, Bosnia ha jugado 10 partidos con cuotas superiores a 5.00, sin lograr una sola victoria (seis derrotas y cuatro empates).

El historial reciente favorece a los italianos, quienes ganaron el último encuentro disputado en territorio bosnio por 0-3 en 2019.

Análisis y estado de forma: Bosnia y Herzegovina vs Italia









Bosnia y Herzegovina llega a esta instancia tras un desgastante partido contra Gales, que se definió en la tanda de penales. Aunque acumulan cinco partidos sin perder, tres de ellos fueron empates, lo que muestra cierta irregularidad. El equipo local dependerá de su fortaleza en casa y de la experiencia de jugadores como Edin Dzeko para competir contra un rival de mayor jerarquía.

Por su parte, Italia superó a Irlanda del Norte con una victoria profesional por 2-0. Bajo la dirección de Gattuso, el equipo encontró una identidad clara, logrando seis victorias en siete partidos. Su potencial ofensivo es su principal arma, aunque su rendimiento defensivo como visitante ha generado dudas, concidiendo ocho goles en cuatro partidos fuera de casa en esta campaña clasificatoria.

Nuestra apuesta segura: victoria de Italia









El favoritismo de Italia se justifica no solo en su superioridad técnica, sino también en el estado físico de ambos equipos. Mientras Italia resolvió su semifinal con comodidad, Bosnia necesitó 120 minutos y penales, lo que podría generar fatiga. El historial de Bosnia como ‘no favorito’ es desalentador, ya que no ha ganado en sus últimos 10 partidos en esa condición. La consistencia y el poder ofensivo del equipo italiano respaldan la elección de su victoria como el resultado más probable.

Apuesta 1: Bosnia y Herzegovina vs Italia: Victoria de Italia - 1.57 vía Stake

Apuesta de valor: victoria de Italia y Menos de 4 goles en el partido









Para obtener una cuota más atractiva, es posible combinar la victoria de Italia con un mercado de goles. La naturaleza de una final por un cupo al Mundial sugiere un partido táctico y con menos espacios. Es probable que Bosnia adopte un planteamiento defensivo para mantenerse en el partido el mayor tiempo posible. Si Italia se adelanta en el marcador, es previsible que gestione el resultado sin arriesgar en exceso, priorizando la clasificación. Esta combinación de factores hace que una victoria italiana en un partido con menos de cuatro goles sea una opción de valor.

Apuesta 2: Bosnia y Herzegovina vs Italia: Victoria de Italia y Menos de 3.5 goles en el partido - 2.02 vía Stake

Comparativa de cuotas: Bosnia y Herzegovina vs Italia





Resultado Cuotas Bosnia y Herzegovina 7.00 Empate 3.75 Italia 1.57

Alineaciones probables: Bosnia y Herzegovina vs Italia







