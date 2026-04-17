El PSG recibe al Lyon en el Parc des Princes para la jornada 30 de la Ligue 1. El partido se disputará el domingo 19 de abril. A continuación, se presentan los datos y las cuotas más relevantes para este encuentro.

Pronósticos del PSG vs Lyon









Victoria del PSG - 1.33 vía Te Apuesto

Hándicap Asiático Lyon +1.5 - 1.91 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido PSG vs Lyon









La única derrota del PSG en casa en la liga esta temporada fue contra el Mónaco. Poseen el segundo mejor registro como local, con 34 puntos en 13 partidos.

El Lyon aún no perdió por un margen de más de dos goles en la Ligue 1 esta temporada, lo que demuestra su solidez competitiva.

El PSG ganó los últimos seis enfrentamientos directos contra el Lyon en todas las competiciones.

El Lyon no logró ganar en sus últimos cuatro partidos como visitante, y no pudo anotar en los dos más recientes.

Análisis y estado de forma: PSG vs Lyon









El PSG llega a este partido como líder de la Ligue 1 y con la moral alta tras su avance en la Champions League. El equipo de Luis Enrique demostró ser casi invencible en el Parc des Princes, concediendo solo ocho goles en casa en toda la temporada. Su racha de seis victorias consecutivas en todas las competiciones, con un promedio de 3.17 goles por partido, subraya su capacidad ofensiva y su control del juego.

Por otro lado, el Lyon se encuentra en la quinta posición, luchando por asegurar un cupo en competiciones europeas. A pesar de contar con la tercera mejor defensa del campeonato, su rendimiento como visitante ha sido inconsistente. Su incapacidad para anotar en sus dos últimas salidas genera dudas sobre su potencial para desafiar a una defensa tan sólida como la del PSG.

Nuestra apuesta segura: victoria del PSG









La consistencia y el poder ofensivo del equipo local son los factores determinantes. El PSG ganó sus últimos seis partidos oficiales, mostrando una superioridad clara. Además, su dominio histórico en los enfrentamientos directos, con seis victorias consecutivas sobre el Lyon, respalda la lógica de un triunfo local. El registro defensivo en casa, el mejor de la liga, minimiza el riesgo de sorpresas. La cuota asignada a su victoria refleja su condición de favorito justificado.

Apuesta 1: PSG vs Lyon: Victoria del PSG - 1.33 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: hándicap Asiático Lyon +2









A pesar del favoritismo del PSG, el Lyon demostró ser un equipo difícil de doblegar por amplios márgenes. No han perdido ningún partido de liga por más de dos goles en toda la temporada. El partido de ida finalizó con un ajustado 3-2 a favor del PSG. Considerando el posible desgaste del equipo parisino tras su compromiso europeo, el Lyon podría mantener el marcador cerrado. Este mercado ofrece valor, ya que cubre una victoria del Lyon, un empate o una derrota por un solo gol de diferencia.

Apuesta 2: PSG vs Lyon: Hándicap Asiático Lyon +1.5 - 1.91 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas PSG vs Lyon





Resultado Cuotas PSG 1.33 Empate 5.11 Lyon 8.90

Alineaciones probables PSG vs Lyon







