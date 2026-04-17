Sporting Cristal se verá las caras con UTC este domingo 19 de abril en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Zé Ricardo llegan con dos derrotas consecutivas en el campeonato, mientras que el equipo visitante perdió el buen ritmo tras cuatro duelos sin ganar.

Pronósticos: Sporting Cristal vs UTC









Más de 2.5 goles – 1.70 vía Betano

Sporting Cristal anota en ambos tiempos – 2.15 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido Sporting Cristal vs UTC





Sporting Cristal perdió tres de sus últimos cuatro partidos entre la Liga 1 y Copa Libertadores.

Anotaron ambos equipos en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los celestes.

Se marcaron más de 2.5 goles en los seis duelos más recientes del Sporting Cristal en el Torneo Apertura.

UTC empató dos de sus anteriores tres enfrentamientos.

Se anotaron más de 2.5 goles en los últimos dos compromisos de los visitantes.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs UTC





Sporting Cristal se medirá con UTC en un interesante partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los celestes necesitan volver a ganar para escalar en la tabla, mientras que el equipo visitante quiere recuperar la gran versión que mostraron al inicio del campeonato.

Los dirigidos por Zé Ricardo vienen de caer ante Palmeiras (2-1) en Copa Libertadores. Además, perdieron sus dos duelos más recientes en el torneo ante Moquegua (1-2) y Los Chankas (3-2), por lo que saldrán con la misión de levantar cara. Se ubican en la decimoprimera posición con 11 puntos.

Por su parte, UTC tiene dos empates y dos derrotas en sus últimas cuatro presentaciones. Los dirigidos por Carlos Bustos igualaron en su anterior compromiso con Sport Huancayo (2-2) en casa. Se ubican en la quinta posición con 15 puntos.

Ante el nivel de ambos equipos se espera un encuentro abierto, intenso y con varios goles. Por jugar en casa y la necesidad de sumar tres puntos no hay duda que Sporting Cristal es el claro favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





Por los últimos resultados y las características del partido no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las cinco presentaciones de los celeste en casa por el torneo, así como en seis de sus anteriores siete compromisos.

También, se superó esa cantidad de goles en los anteriores dos partidos de UTC y los cuatro compromisos más recientes entre ambos.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs UTC: Más de 2.5 goles – 1.70 vía Betano

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles





Se espera un Sporting Cristal volcado al ataque, por lo que este equipo podría anotar en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en las dos victorias en casa de los dirigidos por Autori en Liga 1, así como en uno de los anteriores dos partidos entre ambos en el Alberto Gallardo.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs UTC: Sporting Cristal anota en ambos tiempos – 2.15 vía Betano

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs UTC

Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.42 Empate 4.55 UTC 7.30

Alineaciones probables Sporting Cristal vs UTC







